Si lavora alla versione di Chiami il mio agente!, popolare serie francese nota oltralpe come Dix pour cent, che ha conquistato il pubblico di mezzo mondo anche grazie alla sua distribuzione su Netflix. Mentre in Francia la serie sta per avere una quinta stagione e uno spin-off al cinema, in Italia si lavora a un adattamento per Sky Italia.

Chiami il mio agente! Italia, quando inizia

La messa in onda della versione italiana di Chiami il mio agente! è ancora un’incognita. Si parla di fine 2022.

Chiami il mio agente! Italia, produzione e regia

La versione italiana è prodotta dalla Palomar, già ‘madre’ de Il Commissario Montalbano. La società di Carlo Degli Esposti è stata acquisita per il 72% del gruppo francese Mediawan nel 2019, diventato una delle principali realità produttive europee. La Mediawan produce l’originale Dix pour cent! e di conseguenza la versione italiana è stata affidata alla ‘consociata’ tricolore. Come annunciato ai MIA 2021, la versione italiana ha tra gli sceneggiatori Lisa Nur Sultan e alla regia Luca Ribuoli, in onda nella stagione 2021-2022 con Noi – La serie su Rai 1 (il remake di This is us).

Chiami il mio agente!, cast italiano

Non è ancora noto chi interpreterà i ruoli fissi nella sitcom e quali saranno le star che interpreteranno se stesse. Stando a un rumor raccolto da BlogTvItaliana, sarebbero nel novero degli interpreti Pierfrancesco Favino, Paola Cortellesi, Stefano Accorsi, Matilde De Angelis e una partecipazione di Paolo Sorrentino.

Chiami il mio agente!, format

L’agenzia Samuel Kerr (ASK), di stanza a Parigi, deve fronteggiare quotidianamente le difficoltà del management di artisti e attori in un contesto sempre più concorrenziale. Al centro della storia gli agenti e soci Andréa, Mathias, Gabriel e Arlette, tutti impegnati a salvare l’agenzia dopo la morte del fondatore. Ovviamente alle difficoltà di reggere in un contesto competitivo come quello della capitale francese e ai grattacappi che provengono dai capricci e dalle richieste dei propri assistiti, i quattro protagonisti devono far fronte alle loro vicende personali: si va dalla figlia segreta di Mathias che appare improvvisamente per cominciare una nuova vita a Parigi alla lesbica Andréa che si innamora dell’ispettrice fiscale chiamata a controllare i conti dell’agenzia, passando per Gabriel che scopre il talento della nuova receptionist.

Chiami il mio agente! Italia, trama

“Sarà un grande omaggio al cinema italiano e allo star system del nostro Paese” ha dichiatato Nils Hartmann alla bibbia dello show-biz internazionale Variety. La storia si svolgerà, ovviamente, a Roma e dai rumors raccolti sempre da BlogTvItaliana, anche nella versione italiana sarebbero quattro protagonisti principali alle prese con la gestione di un portfolio di nomi di varia caratura, e diversi capricci; il nome del capo dovrebbe essere Claudio e l’equilibrio già precario dell’agenzia dovrebbe essere scosso dall’arrivo di una stagista.