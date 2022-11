Sky e NOW a dicembre 2022 lasciano il Natale agli altri per concentrarsi sull’arrivo di titoli capaci di conquistare tutto il pubblico di abbonati. Per i più giovani e addicted seriali dal 2 dicembre arriva la seconda stagione di Gossip Girl in contemporanea con HBO Max. Agli amanti della serialità d’autore di stampo inglese dal 16 dicembre Sky regala Una Spia Tra Noi – Un Amico Leale Fedele al Nemico, spy story immersa nella Guerra Fredda con Damien Lewis e Guy Pearce. Molto attesa dal 21 dicembre è l’ultima stagione di His Dark Materials che appassiona grandi e piccini. E infine non sarà una serie tv ma è giusto ricordare il tradizionale appuntamento con la nuova edizione di Masterchef Italia dal 15 dicembre.

Now e Sky Dicembre 2022 le serie tv in arrivo

2 Venerdì

Gossip Girl s.2 Sky Serie con episodi settimanali: in contemporanea con HBO Max, la seconda stagione del sequel revival dello storico teen drama con al centro le scandalose vite dei figli dell’elite di Manhattan; dai romanzi di Cecily von Ziegesar.

3 Sabato

Creature Grandi e Piccole – Un veterinario di Provincia s.1 Sky Serie con episodi settimanali: dai romanzi di James Herrit, un period drama inglese sulla vita di veterinari che dal 1937 lavorano nello Yorkshire Dales.

16 Venerdì

Una Spia Tra Noi – Un Amico Leale Fedele al Nemico (A Spy Among Friends), miniserie Sky Atlantic episodi settimanli: adattamento del romanzo di Ben Macintyre, spy story ambientata durante la Guerra Fredda che racconta la storia vera di Nicholas Elliott (Damian Lewis) e Kim Philby (Guy Pearce), due spie britanniche. Ma Philby è anche il più famoso disertore, agente sotto copertura dei sovietici.

18 Domenica

I Delitti della Gazza Ladra s.1 Sky Investigation episodi settimanali: dal romanzo di Anthony Horowitz, racconta la vicenda della correttrice di bozze Susan Ryeland (Lesley Manville) cui viene affidato il compito di terminare il manoscritto incompiuto di Alan Conway sull’investigatore Atticus Pund. Ma il manoscritto nasconde un segreto e nel capitolo mancante potrebbero esserci scottanti rivelazioni.

21 Mercoledì

His Dark Materials s.3 ultima stagione Sky Atlantic con episodi settimanali: adattamento de Il Cannocchiale d’ambra, ultimo romanzo della trilogia di Philip Pullman, vedrà Lyra e Will viaggiare in un luogo sicuro e imparare che salvare i mondi ha un prezzo terribile.

Now e Sky Dicembre 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche a Dicembre sono diverse le serie tv che proseguono con appuntamenti settimanali su Sky e in streaming su NOW, per poi finire in un cofanetto on demand. Vediamo quindi quelle serie tv che terminano o proseguono nel mese di Dicembre.

Venerdì 9 dicembre termina Il Grande Gioco s.1 su Sky Atlantic

s.1 su Sky Atlantic Domenica 11 dicembre termina Law & Order s.21 su Sky Investigation (la stagione 22 arriverà prossimamente)

s.21 su Sky Investigation (la stagione 22 arriverà prossimamente) Lunedì 19 dicembre termina The White Lotus s.2 su Sky Atlantic

s.2 su Sky Atlantic Martedì 20 dicembre termina Delitti ai Tropici s.2 su Sky Investigation

s.2 su Sky Investigation Mercoledì 28 dicembre termina Monarch s.1

s.1 Il martedì proseguono Chicago Med s.8, Chicago Fire s.11, Chicago PD s.10 su Sky Serie

s.8, s.11, s.10 su Sky Serie Il venerdì proseguono Vampire Academy s.1 e la miniserie A Friend of the Family su Peacock (solo On Demand e in streaming su NOW)

Sky e NOW Dicembre 2022 non solo fiction

Sky Uno

‘Na Pizza dal 9 dicembre il format in sei puntate con Renato Bosco, pizza-ricercatore, che in ogni puntata accoglie nella sua cucina un giovane pizzaiolo.

Masterchef Italia 13 dal 15 dicembre, tornano Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli alla ricerca del miglior chef amatoriale d’Italia.

Artisti del Panettone s.5 alle 17:50 da lunedì 19 a giovedì 22, condotto da Chiara Maci, quattro episodi con maestri pasticceri alle prese con la preparazione del panettone.

Celebrity Menù mercoledì 21 e 28 dicembre, in una baita sulle Dolomiti Giorgio Mastrota e Marisa Passera preparano il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno a due ospiti vip e a uno chef. Ospiti il 21 dicembre saranno Elenoire Casalegno, Francesco Faccinetti e Tracy Eboigbodin la vincitrice di Masterchef 12; nella puntata del 28 ci saranno Sabrina Salerno, Fabio Canino e Antonio Lorenzon vincitore di Masterchef 10.

Sky Arte, il meglio del mese

Rosa – Il canto delle Sirene, domenica 4 dicembre, Isabella Ragonese omaggia la cantautrice Rosa Balistreri; lunedì 5 dicembre un documentario su Jack Lemmon; lunedì 12 I Misteri della Gioconda con il critico Andrew Graham-Dixon. Da martedì 13 dicembre Art Crimes dedicato ai furti d’arte. Giovedì 22 dicembre Boom For Real Gli ultimi anni dell’adolescenza di Jean-Michel Basquiat; domenica 25 il docu-film Tiziano L’impero del colore; infine sabato 31 dicembre Pavarotti in Hyde Park.

Sky Documentaries

Da giovedì 1° dicembre Momenti di Gloria – Storie del calcio mondiale 10 episodi suddivisi sui 5 giovedì del mese, una docu-serie sulle verità mai raccontate dietro famosi episodi del calcio. Sempre a tema sportivo è Brazil 2002 la storia della squadra che vinse i Mondiali 2022, in onda il 9 dicembre. Il 12 One Shot – La Fabbrica del Calcio, documentario sulla zona a sud di Londra epicentro del talento calcistico. A tema sportivo da venerdì 16 dicembre la docuserie Bilardo El Doctor del Futbol, sull’ex calciatore e medico in pensione Carlos Bilardo che condusse alla vittoria della Coppa del Mondo l’Argentina.

Venerdì 23 novembre Senza Fine un documentario su Ornella Vanoni; sabato 25 dicembre Villeneuve Pironi con le famiglie dei due piloti che svelano i segreti di una delle più grandi rivalità sportive. Da domenica 26 dicembre The Last Movie Stars docu-serie prodotta da Martin Scorsese.

Sky Nature

Domenica 4 dicembre il documentario Polo Nord – Ultima Frontiera; da sabato 17 dicembre la docu-serie in 4 episodi Patagonia – La vita ai Confini del mondo. Venerdì 23 dicembre arriva Animali Fantastici – Alle origini del mito con Stephen Fry. Venerdì 30 dicembre il documentario One Life – Il film.