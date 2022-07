Nonostante il periodo estivo anche ad Agosto 2022 arrivano diverse nuove serie tv sui canali Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation, in streaming su NOW e ovviamente on demand sempre disponibili anche in modalità cofanetto. Nel corso del mese vengono riproposte le prime stagioni di serie tv passate in precedenza come Gentleman Jack (trasmessa da laF canale oggi spento) e Made for Love, il tutto in attesa delle seconde stagioni. Ma Agosto per Sky e NOW è il mese di House of the Dragon, atteso prequel di Game of Thrones – Il trono di spade in onda in contemporanea con gli USA dal 22 agosto in versione originale sottotitolata (doppiata arriva dalla settimana successiva).

Now e Sky Agosto 2022 le serie tv in arrivo

Lunedì 8

Nurses – Nel cuore dell’emergenza s.2: nuove avventure per Grace, Nazneen, Keon, Ashley e Wolf, i cinque neo-infermieri del St. Mary’s Hospital di Toronto. Dopo gli eventi della prima stagione, a risistemare le cose al St. Mary’s arriva la nuova direttrice degli infermineri Kate Faulkner (Rachel Ancheril), arrivano anche due nuovi infermieri. Su Sky Serie.

Mercoledì 3

Irma Vep: miniserie creata da Olivier Assayas, autore del film omonimo del 1996, presentata al Festival di Cannes. Alicia Vikander (premio Oscar) interpreta Mira una stella del cinema americano che arriva in Francia per interpretare Irma Vep, la protagonista del remake di un film muto con i vampiri ma presto il personaggio prende il sopravvento sulla persona. Su Sky Atlantic.

Giovedì 5

Detective Maria Kallio: dai romanzi di Leena Lehtolainen da oltre 2 milioni e mezzo di copie, caso dopo caso, la serie riflette sui problemi della moderna società finlandese; Kallio guida l’unità omicidi di Espoo, sobborgo di Helsinki. Su Sky Investigation.

Venerdì 12

Progetto Lazarus: action thriller Sky Original UK con Paapa Essiedu nei panni di George, recluta del progetto Lazarus, una squadra di agenti che impediscono la fine del mondo azzerando il tempo. Quando viene uccisa la donna che ama e i colleghi si rifiutano di resettare il tempo inizia un piano che rischia di distruggere il pianeta. Su Sky Atlantic

Venerdì 19

Poquelin & De Beaumont s.1: Louise Poquelin è una madre single che si barcamena tra famiglia e carriera da detective. Etienne De Beaumont ha origini nobili quindi ha meno problemi. Quando Thomas Letellier proprietario della più grande fabbrica di conserve di Dunkerque viene trovato morto con cloruro di potassio dietro al collo, i due colleghi devono superare le differenze rispettive e risolvere il caso.

Lunedì 22 (notte) dal 29 Agosto in versione doppiata

House of the Dragon s.1: una serie che non ha bisogno di presentazioni, ambientata 200 anni prima de Il trono di spade, racconta l’inizio della Casa Targaryen, nel cast Olivia Cook e Matt Smith. Alle 3 tra domenica 21 e lunedì 22 disponibile il primo episodio su Sky Atlantic, on demand, su NOW in streaming, dal 29 agosto alle 21:15 in versione doppiata.

Martedì 23

Paradiso: serie Sky Original tedesca dal romanzo Bestattung eines Hundes (Funeral for a Dog) di Thomas Pletzinger, ambientata tra le favelas brasiliane, New York, il lago di Lugano e la Finlandia. Quando il giornalista Daniel Mandelkerm visita lo scrittore Mark Svensson finisce coinvolto dal passato dell’uomo e nel cuore di un triangolo amoroso. Su Sky Atlantic.

28 Domenica

Made for Love s.2: in questa nuova stagione Hazel (Cristin Milioti) continua a lottare per la sua libertà ed eliminare il chip impiantato dal marito con cui la controlla. Su Sky Serie (la prima stagione disponibile dal 14 agosto).

Now e Sky Agosto 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche ad Agosto diverse serie tv proseguono e spesso terminano sui canali Sky e in streaming su NOW, finendo così disponibili con cofanetto completo on demand. Vediamo quali sono le serie di cui vedremo nuovi episodi inediti nel corso del mese di Agosto.

Nurses s.1 fino a lunedì 1 agosto

s.1 fino a lunedì 1 agosto Chicago Med s.7, Chicago Fire s.10, Chicago PD s.9 fino a martedì 2 agosto

Sanditon s.2 fino a mercoledì 3 agosto

s.2 fino a mercoledì 3 agosto Das Boot s.3 fino al 16 agosto.

s.3 fino al 16 agosto. Westworld s.4 ultimo episodio in contemporanea notturna nella notte tra il 14 e 15 agosto, il 22 in versione doppiata su Sky Atlantic.

ultimo episodio in contemporanea notturna nella notte tra il 14 e 15 agosto, il 22 in versione doppiata su Sky Atlantic. The Blacklist s.9 fino a domenica 24 agosto.

Now e Sky Agosto 2022 l’intrattenimento oltre le serie tv

La programmazione dei canali di intrattenimento di Sky non è limitata alle sole serie tv ma prevede show, reality, documentari di vario genere. Su Sky Uno dal 5 agosto alle 17:45 fino al 12, arriva First Ladies, docuserie in 6 episodi che racconta la vita di sei donne che hanno affiancato i rispettivi mariti Presidenti degli Stati Uniti: Eleaonor Roosevelt, Lady Bird Johnson, Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Hillary Rodham Clinton e Michelle Obama. Lusso a Dubai è l’appuntamento da lunedì al venerdì dal 10 agosto alle 16, mentre Matrimonio a Prima Vista USA s.12 debutta dal 22 agosto alle 18:30 dal lunedì al venerdì. Il 22 agosto debutta XF 2022 Diary per prepararci alla nuova edizione.

Tanti gli appuntamenti su Sky Arte tra cui un mese dedicato alla fotografia in attesa del 19 agosto giornata Mondiale della fotografia, ogni venerdì un approfondimento in prima serata. Il 16 agosto Madonna – La storia Vera un documentario nel giorno del suo 64esimo compleanno. Il 23 agosto Red Obsession alle 22:30, un viaggio tra i viticoltori francesi e gli imprenditori cinesi al centro del mercato del vino. Giovedì 25 agosto L’Opera di Parigi – Tra mito e storia, documentario sulla nascita e costruzione del teatro. Domenica 28 agosto Il Buco il racconto della scoperta di una delle grotte più profonde del mondo, l’Abisso del Bifurto dell’altopiano del Pollino.

Su Sky Documentaries tra i titoli di Agosto il 1° arriva Muhammad Ali – Il più grande, documentario sul campione di box. Dal 2 al 16 agosto Paradise Lost racconto in 3 parti della vicenda di 3 ragazzi accusati di aver ucciso un bambino di seconda elementare in un rito satanico nel 1993. Domenica 7 agosto per 4 settimane un documentario sulla nascita della Premier League Fever Pitch – The Rise of the Premier League, nel 1991 5 club si staccano dalla Football League e dopo una lunga lotta hanno trasformato la Premier in un business di successo. Il 19 agosto arriva Homegrown: The Counter-Terorrism Dilemma, un documentario sulle ragioni che spingono alcuni americani a unirsi all’ISIS. Il 31 agosto, a 25 anni dalla morte di Lady Diana, arriva The Princess documentario sulla vita di Lady Diana diretto da Ed Perkins che ha scelto di raccontare Diana con gli occhi del pubblico. Alle 23:15 anche Diana at Sixty un documentario su come sarebbe oggi Diana.

Ad Agosto su Sky Nature si viaggia tra Paradisi Selvaggi dall’8 agosto, nel Mediterraneo dal 28 agosto con riprese effettuate da Laurent Ballesta che con il suo team è arrivato a immergersi a 100 metri sotto il livello del mare. Il 29 agosto un documentario racconta i vulcani sommersi.