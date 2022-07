A quasi tre anni di distanza dal finale (andato in onda il 19 maggio 2019), è arrivato il momento di scoprire quando il pubblico potrà tornare nel mondo creato da George R.R. Martin per l’attesissimo prequel spin-off di Game of Thrones. La Hbo ha infatti annunciato la data di uscita di House of the Dragon, prevista negli Stati Uniti per domenica 21 agosto 2022.

House of the Dragon, le foto del primo prequel spin-off di Game of Thrones Guarda le altre 6 fotografie →

House Of The Dragon è una serie in gestione da ormai cinque anni: già nel 2017, infatti, la HBO aveva annunciato di avere intenzione di espandere l’universo della sua serie tv di maggiore successo (il series finale fu visto da oltre 13 milioni di telespettatori, solo in tv) tramite nuovi progetti seriali.

House of the Dragon sarà il primo a vedere la luce: tratto dal romanzo “Fuoco e Sangue” di Martin (che della serie è produttore esecutivo e co-creatore con Ryan Condal), l’ambientazione è di duecento anni prima degli eventi raccontati da Game of Thrones, soffermandosi in particolare sulle vicende della Casa Targaryen.

Quando andrà in onda House Of The Dragon in Italia?

Quando andrà in onda in Italia? Niente paura, non ci sarà da aspettare: la serie andrà in onda in contemporanea, a partire da lunedì 22 agosto, su Sky ed in streaming su Now.

Si ripeterà, insomma, l’ormai collaudato schema che permette ai telespettatori italiani di vedere subito le serie tv più attese a livello globale. Già con Game of Thrones Sky aveva proposto la messa in onda in contemporanea, proponendo la diretta notturna dell’episodio prima, seguito poi dalla trasmissione sottotitolata in italiano ed infine, ad una settimana di distanza, quella doppiata. Sebbene Sky non abbia ancora annunciato un vero e proprio piano di programmazione, sembra abbastanza scontato che farà come appena scritto anche con House of Dragon.

Di cosa parla House of the Dragon? La sinossi ufficiale

Questa la breve sinossi ufficiale di House Of The Dragon:

La Principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy, Truth Seekers), primogenita di Re Viserys, è una cavalca draghi che si aspetta di diventare la prima regina regnante dei Sette Regni, ma viene messa in discussione dal fratellastro più giovane, Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney, Domina).

Quanti sono gli episodi di House of the Dragon?

La prima, e per ora unica, stagione di House of the Dragon è composta da 10 puntate che avranno una durata di circa 60 minuti l’una. Dieci ore in totale che saranno spalmate nel corso di altrettante settimane. Al momento, infatti, non è prevista una serata con un doppio episodio. HBO, che produce e trasmette la serie negli Stati Uniti, ha ufficializzato la data della messa in onda dei primi due episodi:

The Heirs of the Dragon – 21 agosto 2022 The Rogue Prince – 28 agosto 2022 …

Le sinossi ufficiali delle puntate di House of the Dragon

A poche settimane dall’uscita della prima puntata di House Of The Dragon, HBO non ha ancora rilasciato la sinossi ufficiale. Aggiorneremo il pezzo non appena arriveranno comunicazioni ufficiali dall’emittente statunitense.

Chi sono i personaggi e gli interpreti di House of the Dragon: il cast completo

Game Of Thrones ci ha abituato a decine di personaggi diversi, sparsi per il contenente di Westeros e con le rispettive strade destinate a incontrarsi. Succederà lo stesso in House Of The Dragon, ma non temete: ecco la guida completa ai personaggi e gli interpreti della prima stagione della serie.

Re Viserys I Targaryen (Paddy Considine). È il quinto re dei Sette Regni, conosciuto come cordiale, gentile, e onesto. Viserys è stato scelto dal consiglio dei lord per succedere a suo nonno, Jaehaerys I Targaryen .

(Paddy Considine). È il quinto re dei Sette Regni, conosciuto come cordiale, gentile, e onesto. Viserys è stato scelto dal consiglio dei lord per succedere a suo nonno, . Principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy). Primogenita del Re Viserys, è una cavalca draghi destinata a diventare la prima Regina dei Sette Regni.

(Emma D’Arcy). Primogenita del Re Viserys, è una cavalca draghi destinata a diventare la prima Regina dei Sette Regni. Principe Daemon Targaryen (Matt Smith). Erede presuntivo al Trono di Spade. È il fratello minore di re Viserys, nipote di re King Jaehaerys e zio della principessa Rhaenyra. È anche un guerriero impareggiabile e un esperto cavalca draghi.

(Matt Smith). Erede presuntivo al Trono di Spade. È il fratello minore di re Viserys, nipote di re King Jaehaerys e zio della principessa Rhaenyra. È anche un guerriero impareggiabile e un esperto cavalca draghi. Lady Alicent Hightower (Olivia Cooke). Figlia di Ser Otto Hightower, cresciuta nella Fortezza Rossa e parte della cerchia ristretta del re. È considerata la donna più avvenente dei Sette Regni.

(Olivia Cooke). Figlia di Ser Otto Hightower, cresciuta nella Fortezza Rossa e parte della cerchia ristretta del re. È considerata la donna più avvenente dei Sette Regni. Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint). Conosciuto come il “Serpente di Mare”, è a capo della Casata Velaryon e il più famoso navigatore nella storia di Westeros.

(Steve Toussaint). Conosciuto come il “Serpente di Mare”, è a capo della Casata Velaryon e il più famoso navigatore nella storia di Westeros. Principessa Rhaenys Velaryon (Eve Best). È la moglie di Lord Corlys, cavalca un drago di nome Meleys. Conosciuta come la “Regina Che Non Fu Mai”, era stata candidata per succedere a suo nonno, re Jaehaerys, come sovrana dei Sette Regni, ma fu ignorata in favore di suo cugino Viserys.

(Eve Best). È la moglie di Lord Corlys, cavalca un drago di nome Meleys. Conosciuta come la “Regina Che Non Fu Mai”, era stata candidata per succedere a suo nonno, re Jaehaerys, come sovrana dei Sette Regni, ma fu ignorata in favore di suo cugino Viserys. Ser Criston Cole (Fabien Frankel). Un abile spadaccino delle Marche Dorniane, figlio dell’amministratore del Lord di Blackhaven.

(Fabien Frankel). Un abile spadaccino delle Marche Dorniane, figlio dell’amministratore del Lord di Blackhaven. Mysaria (Sonoya Mizuno). Danzatrice originaria di Lys che diventa l’alleata più fidata del Principe Daemon.

(Sonoya Mizuno). Danzatrice originaria di Lys che diventa l’alleata più fidata del Principe Daemon. Ser Otto Hightower (Rhys Ifans). Padre di Alicent e Primo Cavaliere del Re. Implacabile rivale politico del principe Daemon.

(Rhys Ifans). Padre di Alicent e Primo Cavaliere del Re. Implacabile rivale politico del principe Daemon. Lady Baela Targaryen (Bethany Antonia). Figlia maggiore di Laena Velaryon. Cavalca un giovane dragone chiamato Danzatore di Luna.

(Bethany Antonia). Figlia maggiore di Laena Velaryon. Cavalca un giovane dragone chiamato Danzatore di Luna. Lady Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell). Figlia minore di Laena Velaryon.

(Phoebe Campbell). Figlia minore di Laena Velaryon. Principe Jacaerys Velaryon (Harry Collett). Primogenito della principessa Rhaenyra.

(Harry Collett). Primogenito della principessa Rhaenyra. Ser Harwin Strong (Ryan Corr). Figlio maggiore del Maestro delle Leggi Lyonel Strong ed erede di Harrenhal. Conosciuto come “Spezzaossa”, si dice che sia l’uomo più forte dei Sette Regni.

(Ryan Corr). Figlio maggiore del Maestro delle Leggi Lyonel Strong ed erede di Harrenhal. Conosciuto come “Spezzaossa”, si dice che sia l’uomo più forte dei Sette Regni. Principe Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney). Primogenito di Re Viserys.

(Tom Glynn-Carney). Primogenito di Re Viserys. Lord Jason Lannister/Ser Tyland Lannister (Jefferson Hall). È il Lord di Castel Granito e il gemello Tyland. Politico scaltro.

(Jefferson Hall). È il Lord di Castel Granito e il gemello Tyland. Politico scaltro. Gran Maestro Mellos (David Horovitch). Fidato consigliere di re Viserys.

(David Horovitch). Fidato consigliere di re Viserys. Ser Vaemond Velaryon (Wil Johnson). Fratello minore di Lord Corlys Velaryon e comandante della flotta dei Velaryon.

(Wil Johnson). Fratello minore di Lord Corlys Velaryon e comandante della flotta dei Velaryon. Ser Laenor Velaryon (John Macmillan). Figlio della principessa Rhaenys e di Lord Corlys Velaryon.

(John Macmillan). Figlio della principessa Rhaenys e di Lord Corlys Velaryon. Ser Harrold Westerling (Graham McTavish). Membro della Guardia Reale che ha servito re Jaehaerys. È incaricato di sorvegliare e proteggere la principessa Rhaenyra.

(Graham McTavish). Membro della Guardia Reale che ha servito re Jaehaerys. È incaricato di sorvegliare e proteggere la principessa Rhaenyra. Principe Aemond Targaryen (Ewan Mitchell). Figlio di re Viserys, nipote del principe Daemon e fratellastro della principessa Rhaenyra.

(Ewan Mitchell). Figlio di re Viserys, nipote del principe Daemon e fratellastro della principessa Rhaenyra. Larys Strong (Matthew Needham). Figlio minore del Maestro delle Leggi Lyonel Strong.

(Matthew Needham). Figlio minore del Maestro delle Leggi Lyonel Strong. Lord Lyman Beesbury (Bill Paterson). Lord di Honeyholt e Maestro del Conio del consiglio ristretto di re Viserys.

(Bill Paterson). Lord di Honeyholt e Maestro del Conio del consiglio ristretto di re Viserys. Principessa Helaena Targaryen (Phia Saban). Secondogenita di re Viserys, sorella dei principi Aegon e Aemond, sorellastra della principessa Rhaenyra.

(Phia Saban). Secondogenita di re Viserys, sorella dei principi Aegon e Aemond, sorellastra della principessa Rhaenyra. Lord Lyonel Strong (Gavin Spokes). Maestro delle Leggi di re Viserys e Lord di Harrenhal.

(Gavin Spokes). Maestro delle Leggi di re Viserys e Lord di Harrenhal. Lady Laena Velaryon (Savannah Steyn). Figlia della principessa Rhaenys e Lord Corlys Velaryon.

I poster ufficiali dei personaggi principali della serie

Ecco i character poster che HBO ha diffuso per i personaggi principali di House Of The Dragon, dalla Principessa Rhaenyra Targaryen al Re Viserys I Targaryen, passando per il Principe Daemon Targaryen.

I trailer degli episodi di House of the Dragon?

Ad oggi, a poco meno di un mese dalla messa in onda di House Of The Dragon, il trailer ufficiale del primo episodio non è stato ancora diffuso. Come da tradizione, i trailer dei singoli episodi vengono rilasciati con una settimana di anticipo. Qui sotto troverete, settimana dopo settimana, tutti i trailer da non perdere.

In attesa dei singoli trailer, ecco quelli dell’intera stagione rilasciati fino a oggi: