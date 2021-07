La piattaforma di streaming TIM è in una fase di profonda trasformazione. Gli accordi con altre piattaforme sportive e di intrattenimento da DAZN a Discovery+ da Netflix a Disney+ ha reso il catalogo base di film e serie tv TIMVision come il punto di partenza di un’offerta ricca e variegata. Per questo il catalogo TIMVision non può essere sguarnito di titoli.

Punto di forza di agosto è l’arrivo a soli due mesi dal debutto USA della quinta stagione di The Good Fight, tra le poche serie tv inedite in prima visione della piattaforma con The Handmaid’s Tale o Killing Eve. E restando in tema di cambiamenti, anche lo spinoff di The Good Wife vedrà diverse novità. Dopo una quarta stagione da soli 7 episodi causa lockdown, la serie riparte con un primo episodio utile per salutare due personaggi storici come Adrien (Delroy Lindo) e Lucca (Cush Jumbo) che per diverse ragioni hanno deciso di lasciare la serie.

Dal secondo episodio (rilasciato il 19 agosto insieme al primo) si entra nel vivo dei nuovi episodi che saranno come sempre legati all’attualità con Diane Lockhart (Christine Baranski) direttamente coinvolta nelle vicende dell’assalto al Campidoglio a ridosso dell’inaugurazione della presidenza Biden. La novità più sorprendente di stagione è l’arrivo di Mandy Patinkin nei panni di un giudice sui generis che ha la sua corte nel retro di una copisteria, ma, come sempre per la serie, dietro questa allegoria si nasconde una forte critica al sistema giudiziario e politico.

Secondo quanto anticipato durante la presentazione della nuova stagione TIMVision, ad agosto dovrebbe essere caricata in versione rimasterizzata la serie animata di Holly & Benji. Inoltre, grazie all’accordo con Sony, arriveranno serie tv come The Shield, Timeless, The Good Doctor e titoli inediti come The North Water con Colin Farrell prodotto da AMC e BBC Two.

Le novità dell’Intrattenimento TIMVision ad Agosto

19 giovedì – The Good Fight s.5 (primi due episodi poi rilascio settimanale)

Dopo la stagione ridotta causa pandemia, la serie tv spinoff di The Good Wife creata da Robert e Michelle King torna anche in Italia a due mesi di distanza dal debutto USA su Paramount+ e dovrà fare i conti con l’addio di due personaggi chiave interpretati da Cush Jumbo e Delroy Lindo.

128 episodi rimasterizzati dello storico cartoon

7 challenge imperdibili per Lui e Sofi tra assaggi, esperimenti e tormentoni,

Cartone pensato per i più piccoli, Heidi è una bimba curiosa e allegra con cui imparare tante canzoni

un pastore australiano accompagna i bambini alla scoperta del mondo degli animali

I titoli in scadenza

Tra le serie tv presenti in catalogo su TIMVision il 31 luglio scade Humans, il 7 agosto sarà l’ultima occasione per la terza stagione di Fargo mentre dal 19 agosto non sarà più presente in catalogo Spartacus.