Ad Aprile StarzPlay ci porta faccia a faccia con un serial killer. La docuserie Confronting a Serial Killer – A Confronto con un Serial Killer è il titolo di punta di un mese interlocutorio con pochi titoli interessanti in arrivo, il finale di The Attachè e le puntate settimanali della seconda stagione di Pennyworth.

A Confronto con un serial killer racconta la storia della relazione unica e senza precedenti tra la giornalista Jillian Lauren e il serial killer più efferato della storia americana, Sam Little, mostrando la corsa contro il tempo dell’autrice per identificare le vittime. Sam Little è morto di recente in prigione all’età di 80 anni, dopo aver evitato la giustizia per i suoi crimini per decenni. Attraverso le prospettive di Lauren e di diverse investigatrici, sopravvissute e familiari delle vittime, la docuserie mostra i limiti della giustizia americana, i pregiudizi esistenti in particolare verso le donne di colore e chi soffre di malattie mentali.

Oltre alle due stagioni di Step Up High Water inserite a fine marzo, nel corso del mese di Aprile su StarzPlay arriva anche la miniserie Howard’s End, la storia di due sorelle indipendenti, dei loro uomini, della ricerca dell’amore e del suo significato in un mondo in continua evoluzione. Allargando lo sguardo al futuro a maggio è in arrivo la terza stagione di The Girlfriend’s Experience mentre la piattaforma ha annunciato l’acquisizione di Dr. Death miniserie con Joshua Jackson, Alec Baldwin e Christian Slate che racconta la storia vera di un medico brillante cui “improvvisamente” iniziano a morire i pazienti in sala operatoria.

Calendario delle serie tv ad Aprile su StarzPlay

ogni domenica Pennyworth dalla 2×06 alla 2×09, prosegue per tutto il mese di Aprile, l’appuntamento della domenica con la seconda stagione della serie che racconta le origini di Alfred Pennyworth futuro maggiordomo di Batman.

dalla 2×06 alla 2×09, prosegue per tutto il mese di Aprile, l’appuntamento della domenica con la seconda stagione della serie che racconta le origini di Alfred Pennyworth futuro maggiordomo di Batman. ogni domenica The Attachè con finale l’11 aprile, serie israeliana che racconta la storia di Avshalom (Eli Ben David), musicista di successo ebreo israeliano di origini marocchine, che si trasferisce in Francia per il nuovo lavoro della moglie Annabelle (Héloïse Godet), delegata dell’ambasciata.

con finale l’11 aprile, serie israeliana che racconta la storia di Avshalom (Eli Ben David), musicista di successo ebreo israeliano di origini marocchine, che si trasferisce in Francia per il nuovo lavoro della moglie Annabelle (Héloïse Godet), delegata dell’ambasciata. 9 – Howard’s End (miniserie) tutti gli episodi subito disponibili

(miniserie) tutti gli episodi subito disponibili 18 – A Confronto con un Serial Killer (docuserie), episodi settimanali

Vi ricordiamo che StarzPlay al costo mensile di 4,99€ (al momento è attiva un’offerta a 1.99€ per sei mesi) è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e dalla fine di marzo anche su Fire Stick Tv, oltre che via browser; inoltre è un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.