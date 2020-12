Le serie tv di gennaio di Sky e Now Tv in streaming ci porteranno in viaggio tra New York e Pineta (e ritorno), con un salto a Los Angeles, Seattle e Baghdad, un viaggio virtuale tra storie e racconti diversi capaci di conquistare il pubblico. Si parte subito con un viaggio nei ricordi e un canale dedicato a tutti gli episodi de Il Trono di Spade – Game of Thrones.

Il giorno da segnare in rosso è poi l’8 gennaio quando saranno inseriti on demand tutti gli episodi della miniserie The Undoing, una produzione HBO con Nicole Kidman, Hugh Grant e l’italiana Matilda De Angelis diretti da Susanne Bier con la sceneggiatura di David E.Kelley già dietro al successo di Big Little Lies. The Undoing – Le verità non dette è un racconto di una donna la cui vita è stravolta dall’atroce sospetto che il marito possa essere un assassino, un dramma alto-borghese come solo HBO riesce a fare. Oltre che on demand anche in onda alle 21:15.

L’11 e il 18 gennaio si ride con i nuovi episodi de I Delitti del BarLume tra le prime collection di film tv Sky, in questi nuovi episodi a Pineta si deve fare i conti con la pandemia e il lockdown. Pandemia protagonista anche di Station 19 lo spinoff di Grey’s Anatomy pronto a tornare su Fox con i pochi episodi finora trasmessi da ABC negli USA. Sabato 16 sempre su Sky Atlantic arrivano i nuovi episodi del fantasy romantico A Discovery of Witches – Il Manoscritto delle streghe.

Il calendario delle serie tv su Sky e Now Tv a Gennaio 2021

NB: le serie tv dei canali Premium sono disponibili in streaming su Infinity, i canali non sono in live streaming su Now Tv; le serie Sky Atlantc e Fox sono in live streaming su Now Tv e disponibili on demand