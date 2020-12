Puntuali come ogni anno, anche il prossimo gennaio sarà il mese dei nuovi episodi de I Delitti del BarLume, ormai un classico di Sky Original, di cui proprio oggi è stato diffuso il primo trailer (che potete vedere sotto) e le prime immagini. Annunciate anche le date di messa in onda: l’appuntamento è per l’11 ed il 18 gennaio 2021, su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv.

La pandemia arriva anche a Pineta

1

I due nuovi episodi, “Mare forza quattro” e “Tana libera tutti”, sono ancora una volta ispirati ai romanzi diediti dache ci portano nell’immaginaria cittadina(ricreata a Marciana Marina, sull’Isola d’Elba).

Due nuovi casi per il Commissario Fusco (Lucia Mascino), il cui lavoro sarà come sempre ostacolato -o avvantaggiato- dalle interferenze con i punti di vista di Massimo Viviani (Filippo Timi). Al contempo, seguiremo le evoluzioni delle storie legate agli altri personaggi, come la Tizi (Enrica Guidi), Beppe Battaglia (Stefano Fresi) e Paolo Pasquali (Corrado Guzzanti).

© Paolo Ciriello

Non mancheranno, inoltre, le incursioni dei quattro anziani appassionati di carte che solitamente si ritrovano al BarLume per giocare e commentare i fatti che li circondano. Ma ora, per Emo (Alessandro Benvenuti), Pilade (Atos Davini), Gino (Marcello Marziali) ed Aldo (Massimo Paganelli) è necessario continuare a sentirsi a distanza.

I nuovi episodi de I Delitti del BarLume (scritti dal regista Roan Johnson con Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi), infatti, sono stati ambientati in piena pandemia, rendendo di fatto questa serie la prima in Italia ad affrontare il Covid-19.

© Paolo Ciriello

Complici le riprese durante l’estate scorsa, era inevitabile che i personaggi di Pineta si ritrovassero anche loro alle prese con mascherine e distanziamento sociale. Il lavoro fatto dagli autori è stato quindi quello di ironizzare sulla situazione, costringendo, ad esempio, i quattro personaggi più anziani a comunicare tra loro usando le videochiamate, dando origine a nuovi spunti comici.

Con questi due nuovi film-tv la collection de I Delitti del Barlume arriva a quota 16 titoli ed otto stagioni, confermando il successo della serie prodotta da Sky e Palomar e diventata ormai un appuntamento fisso di ogni inizio anno.