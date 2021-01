Febbraio decisamente ricco su Sky e Now Tv tra streaming, on demand e canali live tra novità assolute, futuri distopici e il racconto dell’attualità. Martedì 9 febbraio serata speciale con l’ultimo episodio inedito finora di Station 19 crossover con Grey’s Anatomy che torna così con un nuovo episodio in attesa dei restanti episodi di stagione da marzo negli USA (aprile in Italia?).

Arrivano a poche settimane dagli USA le nuove stagioni di The Resident, 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star, sempre attente all’attualità, le tre serie racconteranno la pandemia ciascuna con il proprio stile. Su FoxCrime arriva anche l’ottava stagione di The Blacklist con la serie che è già stata rinnovata per una nona stagione.

Il mese di Sky Atlantic vede l’arrivo di Hausen, un horror originale tedesco, di Raised By Wolves serie tv di HBO Max negli USA, prodotta da Ridley Scott che ha diretto i primi due episodi, ambientata in un futuro distopico in cui per salvare l’umanità due androidi vengono inviati su un pianeta sconosciuto per allevare cuccioli di uomini ma la situazione precipiterà presto. Molto atteso anche Your Honor miniserie che vede protagonista Bryan Cranston nei panni di un giudice costretto a proteggere il figlio che fugge da un incidente in cui muore il figlio di un mafioso di New Orleans. La miniserie è un adattamento di un format israeliano che potrebbe avere un adattamento anche italiano.

Il calendario delle serie tv su Sky e Now Tv a Febbraio 2021

NB: le serie tv dei canali Premium sono disponibili in streaming su Infinity, i canali non sono in live streaming su Now Tv; le serie Sky Atlantc e Fox sono in live streaming su Now Tv e disponibili on demand