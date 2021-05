Netflix a giugno ci riporta al mare sulla Riviera Romagnola, a scuola in Spagna, nelle terre incontaminate di un mondo distrutto da un virus, ci fa scoprire nuovi amori e vecchie passioni sempre in giro per il mondo.

Il mese Netflix parte subito forte con l’arrivo delle tre stagioni di StartUp una serie tv prodotta da Sony per Crackle, portata in Italia da Amazon, e che vede nel cast Martin Freeman e Adam Brody. Il 3 e 4 giugno arrivano due titoli originali della piattaforma come la seconda stagione dell’italiana Summertime che riporta i suoi protagonisti al sole dell’estata italiana e la novità Sweet Tooth una favola distopica tratta da un fumetto omonimo che farà divertire tutta la famiglia.

L’11 giugno scopriremo le sorti di Assane Diop con i restanti episodi inediti di Lupin, la serie riprenderà dalla fine della precedente stagione e sicuramente il tentativo di vendicarsi di Assane prenderà nuove pieghe inaspettate. Preceduta da 4 storie brevi inedite, dal 18 giugno ci sarà la quarta stagione della serie spagnola Elite. Infine Sarah Shahi sarà la protagonista di Sex/Life provocante storia sull’identità e il desiderio femminile tra il passato della protagonista e il suo attuale marito.

Il calendario delle serie tv su Netflix a Giugno