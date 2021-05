Elite, la quarta stagione della serie tv Netflix sarà anticipata da 4 “storie brevi”

Elite torna il prossimo 18 giugno su Netflix con la quarta stagione. E per lanciare al meglio i nuovi 8 episodi, la piattaforma di streaming ha deciso di dar vita a una “Elite Week” dove, come si legge sul posto apparso nelle ultime ore sui social della piattaforma, saranno presentate 4 storie brevi e ci saranno diverse sorprese.

Il tutto fino ad arrivare al 18 giugno e al rilascio degli episodi che presenteranno non poche novità rispetto al passato.

Lanciata con grande successo nel 2018 il teen thriller spagnolo è ambientato nella scuola privata di Las Encinas dove, a seguito del crollo di una scuola pubblica, arrivavano alcuni ragazzi della Madrid più popolare. Lo scontro tra le diverse fazioni era il motore delle dinamiche della serie tra feste sfrenate, segreti e un omicidio.

Il tempo però passa anche per i ragazzi delle serie tv così arrivata al quarto anno, tra morti e diplomati, Elite vedrà un grosso ricambio nel gruppo degli attori principali. Sicuramente torneranno alcuni dei volti più amati come Itzan Escamilla che interpreta Samuel, Miguel Bernardeau il nostro Guzman, Claudia Salas nei panni di Rebeca, Arón Piper in quelli di Ander, Omar Shanaa che sarà Omar e Georgina Amorós nei panni di Cayetana.

Le novità serviranno però a movimentare la trama visto anche che la serie è già stata rinnovata per una quinta stagione. Nel cast arriveranno nuovi personaggi sono interpretati da Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz (vista in La Caccia), Martina Cariddi, Pol Granch, che ha partecipato a X Factor Spagna nella squadra guidata da Laura Pausini, e Diego Martín (visto in Velvet). E tra amori, intrighi e misteri, il gusto per la provocazione non mancherà anche nel nuovo ciclo di episodi come dimostra il teaser trailer in cui i nuovi ragazzi di Elite 4 si presentano anticipando le caratteristiche dei loro personaggi.

Nei nuovi episodi Diego Martin sarà il nuovo preside di Las Encinas, chiamato per rimettere in sesto la scuola dopo i disastri e gli scandali degli ultimi anni. E con lui arriveranno i figli, pronti a portare un po’ di pepe nel gruppo dei ragazzi.

Le “short stories” i corti di Elite, amplieranno l’universo della serie ma non saranno un vero e proprio spinoff quanto una sorta di ponte tra le diverse stagioni, saranno ambientate durante l’estate precedente al nuovo anno scolastico di Las Encinas. Saranno quattro storie ciascuna composta da tre mini episodi diversi e saranno distribuite dal 14 al 17 giugno.

Carlos Montero, co-creatore della serie, ha spiegato come scrivendo le diverse stagioni spesso gli capitava di lasciare qualche pezzo di storia dei personaggi fuori dalla serie sia perchè magari non rientravano nel piano complessivo di stagione, sia perchè non c’era il tempo necessario per inserire tutti i diversi particolari. “Così è nata l’idea delle Elite Short Stories volevamo che il mondo potesse scoprire questi pezzi di storia rimasti fuori”.

E per i fan di Elite sarà un modo per ingannare l’attesa della nuova stagione e arrivare pronti agli intrighi che aspettano i ragazzi di Las Encinas.