Lupin torna a giugno! Ecco il trailer dei nuovi episodi in arrivo su Netflix

Forte delle oltre 70 milioni di visualizzazioni, Lupin si prepara a tornare a giugno, in grande stile e nello specifico il prossimo 11 giugno come rivelato dal primo trailer della seconda metà della prima stagione e come era stato anticipato da un’immagine postata ieri sui social alle 11:06 dai profili Netflix di diversi paesi europei.

Per chi non ha giocato all’investigatore privato, con il trailer ufficiale è arrivato quindi anche l’annuncio della data e dal prossimo 11 giugno rivedremo Omar Sy nei panni di Assane Diop, il ladro appassionato di Arsene Lupin che ha come obiettivo quello di vendicare la morte del padre e di farla pagare a chi ha rovinato la sua famiglia. Naturalmente Lupin riprende con il sesto episodio della prima stagione esattamente da dove l’avevamo lasciato, quindi se non l’avete ancora visto, se siete indietro il consiglio è di non far partire il video e di fermarvi con la lettura.

Oltre a Omar Sy nei cinque nuovi episodi tornerà, il cast che abbiamo già visto nella prima parte: Hervé Pierre (Hubert Pellegrini), Nicole Garcia (Anne Pellegrini), Clotilde Hesme (Juliette Pellegrini), Ludivine Sagnier (Claire), Antoine Gouy (Benjamin Ferel), Shirine Boutella (Sofia Belkacem) e Soufiane Guerrab (Youssef Guedira).

Venticinque anni fa Hubert Pellegrni rovinò suo padre facendolo arrestare per un crimine che non aveva commesso e portandolo a suicidarsi in cella. Ora Assane Diop come un novello Lupin suo mito dell’infanzia, ha deciso di vendicarsi rovinando Pellegrini e la sua famiglia, togliendogli quello che più ha di prezioso: soldi e potere. Ma la sfida a un uomo così potente non è semplice e la prima parte si era conclusa con Pellegrini che fa rapire il figlio di Assane.

Come si vede nel trailer nei nuovi episodi Assane Diop per salvare la sua famiglia deve scomparire dopo che Pellegrini, con l’aiuto della polizia, lo trasforma nella persona più ricercata di Francia. Ma messo con le spalle al muno Assane deve pensare a un nuovo piano anche se potrebbe voler dire mettersi sempre più in pericolo.