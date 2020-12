A Gennaio insieme a Netflix impareremo a ristrutturare case, torneremo in un dojo, scopriremo la magia delle fate e diventeremo sicuramente un po’ scurrili, per un mese come al solito ricco di novità. Ma sarà un mese in cui faremo un salto indietro nel tempo di più di vent’anni per riabbracciare vecchi amici dell’adolescenza con la banda di Dawson’s Creek. Infatti dal 15 gennaio tutte le stagioni della storica serie tv saranno caricate sulla piattaforma un modo per ritrovare quei teen drama che non hanno bisogno di misteri e soprannaturale per emozionare il pubblico.

Il primo giorno dell’anno, invece, sarà caricata su Netflix la terza stagione di Cobra Kai, la prima completamente inedita dopo la dismissione da parte di You Tube Premium che inizialmente l’aveva rinnovata. La serie ha già in preparazione una quarta stagione.

Dal 10 gennaio in arrivo anche la sesta stagione inedita di Brooklyn Nine-Nine mentre qualche giorno prima arriva l’ultima stagione di Suits, il capitolo conclusivo che vedrà il ritorno di Mike Ross per chiudere definitivamente le vicende della serie tv. Tra le altre novità inedite del mese sono in arrivo la versione live action delle Winx con la serie tv Fate: The Winx Saga, i nuovi episodi di Disincanto e dall’8 gennaio l’attesa Lupin che ha fatto tanto discutere perchè il protagonista in realtà non è Lupin ma un criminale che usa per i propri scopi le tecniche di Lupin.

Il calendario delle serie tv su Netflix a Gennaio