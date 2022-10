Dopo avervi svelato in anteprima i componenti della giuria vip (Sabrina Salerno, Filppo Magnini, Cristina D’Avena e Mara Maionchi) e di quella tecnica (Vanessa Van Cartier, Maruska Starr e Elecktra Bionic), oggi siamo in grado di anticipare i nomi dei concorrenti di Non Sono una Signora, il nuovo show di Rai2 in onda in prima serata a partire da lunedì 7 novembre 2022. Secondo quanto risulta a TvBlog, tra i personaggi che si sfideranno trasformandosi per l’occasione in splendide drag queen ci sono Sergio Muniz, Andreas Muller, Rocco Siffredi, Lorenzo Amoruso e Patrizio Rispo.

Sergio Muniz è il modello e attore spagnolo diventato popolare in Italia grazie alla partecipazione all’Isola dei famosi nel 2004 (fu lui a vincere). Nel 2020 è stato tra i protagonisti di Tale e quale show. Andreas Muller, compagno della coreografa Veronica Peparini, è il ballerino scoperto da Amici di Maria De Filippi, dei cui professionisti ha fatto parte fino a pochi mesi fa. Rocco Siffredi è l’attore p0rnografico più noto in Italia, con alle spalle numerose esperienza in tv, tra le quali quella da naufrago all’Isola. Lorenzo Amoruso è un ex calciatore di Bari, Rangers e Fiorentina e attuale compagno di Manila Nazzaro. Patrizio Rispo è il volto storico di Un Posto al Sole, dove da ormai 26 anni interpreta l’amato personaggio di Raffaele Giordano.

Le registrazioni di Non Sono Una signora, condotto da Alba Parietti, si sono tenute in questi giorni nel centro di produzione Rai di via Mecenate a Milano. La trasmissione andrà in onda per cinque lunedì su Rai2, sfidando le fiction di Rai1 e il Grande Fratello Vip di Canale 5, fino al 5 dicembre.