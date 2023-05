Sballottato di qua, sballottato di la. Messo nel cassetto, tirato fuori, rimesso dentro. Insomma il destino di Non sono una signora, il varietà di Rai2 condotto da Alba Parietti è stato una tribolazione infinita rispetto alla sua messa in onda. Forse di più tribolato in Rai c’è solo il destino del suo amministratore delegato Carlo Fuortes, che ora sembra sia destinato ad una soluzione. Pure il destino di Non sono una signora pare che stia per essere chiarito una volta per tutte e siamo qui per darvene conto.

Dopo essere stato appoggiato per la messa in onda a dicembre, sostituito all’ultimo minuto dal varietà -per altro poco fortunato -tema ascolti- Mi casa es tu casa condotto dall’attuale transfuga ad Amici di Maria De Filippi, Cristiano Malgioglio, Non sono una signora era stato destinato ad inverno inoltrato. Poi è arrivata la decisione di spostarlo ulteriormente per non andare in onda insieme ad un programma che gli somigliava, ovvero il Cantante mascherato. A questo punto si era deciso di mandare le cinque puntate di questo programma, che in molti che hanno avuto modo di vederlo dicono sia di buona qualità, da metà maggio.

E’ arrivato poi ancora un nuovo stop da parte della Rai, come abbiamo avuto modo di raccontarvi, rispetto alla decisione di mandarlo in onda in prima serata su Rai2 a partire dal 16 di maggio. Ora siamo in grado di darvi conto di un’ulteriore idea da parte della Rai degli ultimi minuti rispetto a questo programma. Non sono una signora potrebbe andare in onda questa estate, ma in una versione nuova, o meglio spezzettata. Questa è l’idea che pare sia stata lanciata nelle ultime ore da parte della Rai.

Il programma condotto da Alba Parietti verrebbe rimontato e diffuso in seconda serata su Rai2 questa estate per 15 puntate e per tre sere la settimana. Ancora non si sa esattamente il posizionamento di questi quindici appuntamenti. Di certo questa soluzione pare come sezionare un cadavere e metterne gli arti un poco alla volta in vari sacchetti, gettati poi uno alla volta nei cassonetti della spazzatura. Una metafora un po’ lugubre e raccapricciante, ma che forse rende bene l’idea.

Naturalmente rispetto a questa decisione si attende l’ufficializzazione da parte della Rai. In campo ci sarebbe anche l’ipotesi di mandare il programma, sempre rimontato, ma in una versione da prima serata, sempre in estate, fra luglio ed agosto. Abbiamo contattato Alba Parietti, conduttrice del programma in questione, dicendole delle eventualità di cui sopra e che ci ha risposto con un laconico “Non so nulla, mi attengo alle decisioni dell’azienda per cui lavoro da quarant’anni.” Parole, a differenza del titolo del programma, da vera signora. Vedremo dunque se questa indiscrezione rispetto alla messa in onda di Non sono una signora nell’estate di Rai2 verrà confermata e se verrà deciso di mandarlo in prima o in seconda serata, o chissà dove.