E finalmente una data arrivò. Dopo una serie infinita di rinvii e la minaccia di spezzettamenti, oltre che di finire nell’oblio, Non sono una signora ha una data certa di messa in onda. TvBlog può annunciare che lo show di Alba Parietti andrà in onda la prossima estate su Rai2. Sempre da queste colonne vi avevamo anticipato le opzioni sul tavolo di lavoro dei dirigenti della Rai rispetto a questo varietà. Lo show condotto da Alba Parietti era di fronte ad un bivio.

C’erano infatti due opzioni sul campo. La prima era quella di una messa in onda estiva in prima serata su Rai2. La seconda opzione prevedeva un rimontaggio del programma prodotto con la collaborazione della Fremantle, con conseguente trasmissione in seconda serata. In questo ultimo caso il programma sarebbe dovuto andare in onda da luglio per tre giorni la settimana, sempre su Rai2, per un totale di quindici puntate.

Per fortuna alla fine ha prevalso il buon senso e proprio nelle ultime ore Stefano Coletta, attuale direttore dell’intrattenimento prime time e Marcello Ciannamea, attuale direttore della distribuzione, hanno deciso congiuntamente per la messa in onda in prime time. Non sono una signora dunque andrà in onda nella versione originale, nelle cinque puntate già registrate e montate.

Il programma, come ricorderanno bene i nostri lettori, è il remake italiano dello show “Make Up Your Mind“. In ciascuna delle cinque puntate sono in gara cinque celebrità, rese quasi irriconoscibili da ore di trucco, che si sfideranno nella loro versione drag. Non sono una signora dunque ha finalmente una data di messa in onda. La prima puntata di questo programma è prevista per giovedì 29 giugno in prima serata su Rai2, per cinque settimane, ogni giovedì sera, naturalmente con la conduzione di Alba Parietti.