Le piattaforme ci hanno abituato a riscoprire serie tv andate in onda in passato, che possono così godere di una nuova vita e di un nuovo pubblico. L’ultimo caso riguarda Non Mentire, fiction targata Mediaset che a quattro anni di distanza dalla messa in onda su Canale 5 (avventura nell’inverno del 2019) è approdata dal 1° ottobre 2023 su Netflix, dove sta ricevendo un’ottima accoglienza. Da quando i sei episodi della prima (ed unica stagione) sono finiti online sulla piattaforma, la serie è infatti balzata tra le più viste del nostro Paese, occupando nel giro di pochi giorni la Top Ten delle serie disponibili nel catalogo italiano di Netflix.

Non Mentire, la trama

Protagonisti della serie, ambientata, sono(Greta Scarano), insegnante, ed(Alessandro Preziosi), stimato cardiochirurgo rimasto vedovo undici anni prima. Dopo averla conosciuta nel liceo in cui insegna anche al figlio(Riccardo De Rinaldis Santorelli), Andrea invita Laura a cena. La donna, su consiglio della sorella(Fiorenza Pieri), che è anche collega di Andrea, accetta.

La serata sembra svolgersi nel migliore dei modi, ma la mattina seguente Andrea viene denunciato da Laura per stupro. Inizia così la ricerca della verità: da una parte Andrea si dichiara innocente e sottolinea che il rapporto tra i due è stata consenziente, mentre Laura cerca prove che possano confermare l’abuso.

Nel corso delle puntate, emergono dettagli sul passato dei due protagonisti che rendono difficile riuscire a capire chi stia dicendo la verità e chi stia mentendo, sia da parte della Polizia che indaga che da parte del pubblico stesso che seguendo la storia.

Non Mentire, il finale e la spiegazione

-ATTENZIONE: SPOILER-

Il finale di Non Mentire è più aperto che mai: Laura scopre che Andrea è uno stupratore seriale, che droga le sue vittime con una sostanza e poi riprende gli abusi. La donna trova la videocamera con le violenze perpetrare dall’uomo, tra cui anche la sua, ma non la consegna subito alla Polizia.

Intanto, Andrea è sparito: la Polizia inizia a cercarlo, scoprendo solo dopo della prova rinvenuta da Laura. Nel finale, il corpo senza vita di Andrea viene inquadrato in riva ad un lago, lasciando il dubbio su chi lo abbia ucciso e come mai.

La serie, dunque, si chiude dando una parziale risposta all’enigma proposto nel corso delle puntate: Laura aveva ragione. Ma ne apre un altro, relativo all’assassinio di Andrea: chi l’ha ucciso? Il fatto che Laura non consegni subito la telecamera alla Polizia, fa emergere il dubbio che possa essere stata lei a raggiungere l’uomo per un confronto, finito, con il suo omicidio.

Non Mentire 2 si farà?

La serie tv è del 2019: dopo la sua messa in onda, Mediaset non ha ordinato un seguito della fiction, lasciando così in sospeso il finale dell’ultima puntata. I sei episodi disponibili su Netflix sono quindi ad oggi gli unici prodotti.

Non Mentire, il cast

Non Mentire Guarda le altre 13 fotografie → Numerosi i volti della fiction italiana presenti nel cast della serie, a cominciare dai protagonisti: Greta Scarano ha recitato in Squadra Antimafia, Speravo de morì prima e Circeo, mentre Alessandro Preziosi è stato nel cast di Elisa di Rivombrosa, Black Out-Vite Sospese e La vita bugiarda degli adulti.

Greta Scarano è Laura Nardini: insegnate di italiano in un liceo di Torino, che accusa Andrea di averla violentata;

insegnate di italiano in un liceo di Torino, che accusa Andrea di averla violentata; Alessandro Preziosi è Andrea Molinari: stimato cardiochirurgo, che cerca di difendersi dalle accuse di Laura;

stimato cardiochirurgo, che cerca di difendersi dalle accuse di Laura; Fiorenza Pieri è Caterina Nardini: sorella di Laura, ma anche collega di Andrea;

sorella di Laura, ma anche collega di Andrea; Riccardo de Rinaldis Signorelli è Luca Molinari: figlio di Andrea ed alunno di Laura;

figlio di Andrea ed alunno di Laura; Claudia Potenza è Vanessa Alaimo: ispettore capo che deve indagare sul caso, che la coinvolge particolarmente;

ispettore capo che deve indagare sul caso, che la coinvolge particolarmente; Duccio Camerini è Roberto Mandelli: ispettore che lavora a fianco di Vanessa;

ispettore che lavora a fianco di Vanessa; Matteo Martari è Tommaso Baioni: ex fidanzato di Laura;

ex fidanzato di Laura; Paolo Briguglia è Leo: marito di Caterina;

marito di Caterina; Simone Colombari è Nicola;

Valentina Carnelutti è Carola Burno;

Elia Schilton è Donato Ferraro;

Alessandro Tedeschi è Ivan.

Non Mentire, sceneggiatori e regista

La serie è stata adattata per l’Italia da Lisa Nur Sultan (che negli anni successivi ha lavorato anche ad altri adattamenti, come quelli di Studio Battaglia e Call My Agent Italia) e Gianluca Maria Tavarelli, quest’ultimo anche alla regia della serie. A produrre, la Indigo Film.

Quante puntate Non Mentire?

La serie tv è composta in tutto da sei puntate, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Canale 5 le ha mandate in onda in tre prime serate, dal 17 febbraio al 3 marzo 2019.

Non Mentire, dov’è stato girato?

L’ambientazione della serie tv è Torino, dov’è stato allestito il set, nell’estate del 2018.

Non Mentire e la serie originale Liar

Non Mentire è il remake italiano di Liar-L’amore bugiardo, serie inglese di cui ITV ha prodotto due stagioni tra il 2017 ed il 2020. La prima stagione è andata in onda nel 2018 su Nove ed ora è disponibile in streaming su Prime Video. La seconda stagione, invece, è inedita in Italia. Protagonisti della serie inglese sono Joanne Froggatt (Downton Abbey) e Ioan Gruffudd (“Titanic”).

Non Mentire, serie spagnola e altri remake

Liar ha avuto sette remake: oltre a quello italiano, è stato anche realizzato un adattamento spagnolo, Mentiras, anch’esso composto da una stagione e disponibile su Netflix. Della serie sono stati prodotti anche dei remake in Germania, Francia, Turchia, Slovacchia e Malesia.

Dove vedere Non Mentire?

Oltre che su Netflix, è possibile vedere Non Mentire anche su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset, totalmente gratuita. A questo link la pagina ufficiale della serie.