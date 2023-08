Un’estate in tribunale? È quella che vi offre Raiuno, che ha deciso di riproporre in replica (in attesa della seconda stagione) Studio Battaglia, remake di una serie inglese che ha debuttato sui nostri schermi nel 2022, ottenendo ottimi consensi di critica e di pubblico. Preparatevi, quindi, a scontri in tribunale, faide tra coppie e casi in cui il diritto di famiglia viene messo alla prova; ma anche a momenti più leggeri, in cui commedia e sentimento si alternano per entrare nelle vite private dei protagonisti. Volete rinfrescarvi la memoria? Allora proseguite nella lettura!

Studio Battaglia, puntate

Prima puntata, 10 agosto 2023 (15 marzo 2022)

Anna Battaglia inizia a lavorare allo studio Zander e Associati, dopo anni di lavoro nello studio di famiglia gestito dalla madre Marina. Il primo giorno di lavoro nel nuovo studio la vede contro la sorella Nina nella causa di uno stand-up comedian contro la moglie. Ma prima di entrare in ufficio, la donna rivedere dopo 25 anni il padre Giorgio, che aveva abbandonato la famiglia per un’altra donna, e che ora cerca un riavvicinamento. La protagonista affronta anche la separazione dei facoltosi Parmegiani: la moglie Carla scopre nello studio legale le intenzioni del marito ed, affranta, chiede proprio ad Anna di difenderla, mentre il marito si affida a Marina. La sera del 65esimo compleanno proprio di Marina, Anna le consegna una lettera che sua padre le ha chiesto di darle. Marina incontra Giorgio, ma senza intenzione di perdonarlo, mentre Anna affronta il contratto pre-matrimoniale di una soubrette e di un calciatore e si avvicina a Massimo, suo nuovo collega nonché vecchia fiamma, ma lui sembra interessato anche a Nina.

Seconda puntata, 17 agosto 2023 (22 marzo 2022)

Mentre le tre sorelle scoprono che loro padre Giorgio non le avrebbe volute abbandonare, devono anche lavorare a nuovi casi. Come quello di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati insieme all’ex marito: una causa che coinvolge Anna e Massimo, di cui scopriamo nuovi segreti del passato. Inoltre, un attacco hacker porta alla luce i nomi degli iscritti ad un sito per relazioni extraconiugali: da qui, una nota onorevole -difesa da Anna- decide di separarsi dal marito senatore, fedifrago. Viola, intanto, ha dei dubbi sul matrimonio e per colpa di Nina il suo matrimonio salta. Alberto, infine, fa una confessione ad Anna che potrebbe mettere a rischio il loro matrimonio.

Terza puntata, 24 agosto 2023 (28 marzo 2022)

In onda eccezionalmente di lunedì, per lasciare spazio, martedì, ad Italia-Turchia. Nell’episodio, Anna non sa se fidarsi ancora di Alberto, che le ha confessato di far parte di quelle persone che hanno utilizzato Black Dalhia, il sito di incontro extraconiugali di cui sono stati hackerati gli iscritti. La donna, però, si rende conto che il marito non le sta dicendo tutto. Preferisce immergersi in un nuovo caso, quello di un padre che porta in Tribunale l’ex moglie che si oppone alla vaccinazione del figlio, ma aiuta anche una coppia che vorrebbe avere le password degli account del figlio deceduto. Nina, intanto, mentre prova a fare pace con Viola dopo aver detto a tutti durante la cena dopo le prove del matrimonio che la sorella ci aveva provato con Padre Marcelo, scopre che lo Studio Battaglia naviga in pessime acque. Massimo, infine, propone ad Anna di andare con lui all’Argentario per lavoro: i due raggiungono Carla, che ha deciso di rifiutare l’offerta milionaria del marito e di intentargli causa.

Quarta ed ultima puntata, 31 agosto 2023 (5 aprile 2022)

Anna accetta l’invito di Massimo a raggiungere Carla Parmegiani all’Argentario: la donna, pur senza compromettersi, cede al flirt con il collega ed amico. Tornata a Milano, deve seguire il caso di una donna che vuole divorziare dalla moglie. Dopo essere stata battuta dalla figlia nella causa dei Parmegiani, Marina decide di vendere lo studio. Mentre Alessandro torna sui suoi passi e lui e Viola finalmente si sposano, anche Nina sembra trovare l’amore. Anna, invece, scopre che Massimo ha intenzione di lasciare lo studio e la sua reazione le fa capire che è giunto il tempo della verità.

Studio Battaglia, la trama

Le foto di Studio Battaglia, il legal dramedy di Raiuno Guarda le altre 26 fotografie → La serie è ambientata a Milano, nello studio legale della famiglia Battaglia. E’ qui che lavora Anna (Barbora Bobulova), ancora per poco. La donna ha infatti deciso di accettare un lavoro presso lo Studio Zander, lasciando quindi l’attività di famiglia, gestita dalla madre Marina (Lunetta Savino), affiancata dall’altra figlia Nina (Miriam Dalmazio).

Nel nuovo studio, Anna ritrova Massimo Munari (Giorgio Marchesi), sua vecchia fiamma che lasciò per mettersi con Alberto Casorati (Thomas Trabacchi), diventato poi suo amico. Ritrovarlo, per Anna, significa chiedersi se abbia fatto davvero bene a lasciarlo, o se sposare Alberto sia stata la decisione sbagliata.

Nasce così un triangolo, che il pubblico può seguire insieme alle vicende familiari delle donne Battaglia: oltre a Marina e Nina, anche Viola (Marina Occhionero), in procinto di sposarsi. Quattro donne unite tra di loro, che in passato hanno affrontato insieme l’abbandono da parte di Giorgio (Massimo Ghini), marito di Marina e padre delle sue figlia. Ora, però, Giorgio è tornato.

La prima stagione della serie propone un caso orizzontale, che si sviluppa nel corso degli episodi (la separazione dei Parmegiani), ma anche numerosi casi di puntata, che affrontano alcune tematiche legate al diritto di famiglia: unioni civili, accordi di riservatezza, tutela dell’immagine, famiglie omogenitoriali, congelamento degli embrioni, uso dei social media, diffamazione ed eredità digitale. Casi affrontati con determinazione dallo Studio Battaglia.

Studio Battaglia, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della fiction sono quattro, ciascuno della durata di circa 100 minuti ed in onda una volta a settimana per quattro prime serate. Il finale di stagione, salvo cambiamenti di palinsesto, va quindi in onda il 31 agosto.

Studio Battaglia, cast

La serie vede al centro tre personaggi ed altrettante interpreti: Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio. Intorno a loro, numerosi altri attori ed attrici che danno vita all’universo legato allo studio legale al centro del racconto.

Barbora Bobulova è Anna Battaglia: la maggiore delle sorelle Battaglia. Donna forte e affidabile, con un gran senso del dovere. Avvocata eccellente, per emanciparsi dalla madre Marina ha appena lasciato lo studio di famiglia per andare a lavorare in uno studio rivale

Lunetta Savino è Marina Battaglia: elegante, autorevole e temibile, ha cresciuto tre figlie da sola senza perdere un giorno di lavoro, anzi facendo crescere il suo studio legale fino a farlo diventare uno dei più importanti di Milano.

Miriam Dalmazio è Nina Battaglia: è la seconda, la sorella di mezzo. Lavora nello studio di famiglia insieme a Marina. Ha 35 anni ed è una donna bella, libera e in carriera.

Marina Occhionero è Viola Battaglia: 25 anni, solare e quasi sempre sorridente, Viola è la piccola di casa. Ragazza curiosa e spontanea, è anticonformista in un modo tutto suo.

Giorgio Marchesi è Massimo Munari: avvocato di punta dello studio dove è appena arrivata Anna, è una sua vecchia conoscenza dell’università: non solo erano amici e compagni di studi, ma anche coinquilini.

Thomas Trabacchi è Alberto Casorati: marito di Anna da quindici anni, è il padre di Daria e Giacomo.

Massimo Ghini è Giorgio Battaglia: vive in Costa Azzurra da quasi venticinque anni, da quando se ne è andato di casa assieme a Fanny, la ragazza alla pari. È l’ex marito di Marina, padre delle sorelle Battaglia.

Giovanni Toscano è Alessandro Del Vecchio: 28 anni, fidanzato e futuro sposo di Viola.

Carla Signoris è Carla Parmegiani: elegante moglie di un grande imprenditore, subisce uno choc quando lui di punto in bianco decide di lasciarla.

Michele Di Mauro è Roberto Parmegiani: ricchissimo imprenditore, è a capo del Gruppo Parmegiani, un impero che ora dovrà dividersi dal momento che ha deciso di divorziare dalla moglie Carla.

Altri personaggi

David Sebasti è Dario Zander

Alberto Paradossi è Leo Messina

Celeste Savino è Maddalena

Emma Fasano è Daria

Elia Lorenzo è Giacomo

Valentina Banci è Paola

Roberta Sferzi è Betti

Simon Rizzoli è Padre Marcelo

Studio Battaglia, regista e sceneggiatori

La regia della serie è di Simone Spada, noto per aver diretto numerosi episodi di Rocco Schiavone, mentre Jacopo Bonvicini è dietro la macchina da presa del terzo episodio. Alla sceneggiatura, invece, Lisa Nur Sultan, che ha scritto i film “Sulla mia pelle” e “7 donne e un mistero”, e per la tv Non mentire. Il terzo episodio è stato scritto con Federico Baccomo.

Studio Battaglia, dov’è stato girato?

La serie è stata girata principalmente a Milano, in cui è ambientata la serie, e che offre numerose location in cui la produzione ha allestito le scene.

Studio Battaglia, il remake di The Split

La serie è il remake italiano di The Split, serie tv inglese andata in onda per due stagioni nel 2018 e nel 2020 sulla Bbc One e creata da Abi Morgan. La prima stagione ha avuto un buon risultato in termini di ascolto, con oltre 5 milioni di telespettatori.

Studio Battaglia, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda televisiva, è possibile vedere Studio Battaglia in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La fiction, essendo in replica, è già disponibile sulla sua pagina ufficiale.