Studio Battaglia 2, la seconda stagione torna su Raiuno. A due anni dalla messa in onda della prima stagione (andata in onda in replica nell’estate 2023), il legal drama dalle tinte family comedy è pronto a stupire ed appassionare nuovamente i telespettatori e le telespettatrici, proponendo loro nuovi casi seguiti dalle protagoniste, ma anche nuovi sguardi alle loro vite private, seguendo sempre la linea della serie inglese “The Split”, di cui è il remake. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Studio Battaglia 2, quando va in onda?

La seconda stagione della serie va in onda nelle prime serate di martedì 19, martedì 26 e giovedì 28 marzo 2024, alle 21:30 su Raiuno. Da domenica 17 marzo, però, la prima puntata è a disposizione in anteprima su RaiPlay.

Studio Battaglia 2, la trama

Marina (Lunetta Savino) e le sue figlie Anna (Barbora Bobulova) e Nina (Miriam Dalmazio) tornano protagoniste della seconda stagione di Studio Battaglia, che riprende le linee narrative rimaste in sospeso alla fine della prima, sempre nel solco del legal drama misto a comedy familiare, con un punto d’osservazione tutto al femminile – si parla di madri, figlie, mogli o compagne, del rapporto tra generazioni diverse e della difficile gestione dei sentimenti – e una sceneggiatura attenta ai temi più attuali.

Le sorelle Anna e Nina, insieme alla madre Marina, tornano a lavorare nel prestigioso Studio Zander, ora diventato Zander Battaglia. I patti erano che Marina sarebbe uscita di scena appena chiuse le ultime cause ma per Zander (David Sebasti) liberarsi di lei si rivela più arduo del previsto.

Per Anna, travolta dalla passione per Massimo (Giorgio Marchesi) alla fine della prima stagione, giunge il momento di fare una scelta: seguire il cuore o la famiglia. Tre avvocate divorziste, ma le donne Battaglia sono quattro e Viola (Marina Occhionero), la sorella minore, neo-sposa, racconta un modo diverso di vivere la quotidianità, alle prese con le difficoltà della vita adulta, la lotta per affrancarsi dalla famiglia e il costo folle degli affitti milanesi.

Ognuno degli episodi sviluppa un caso legale, affidato allo Studio Zander Battaglia, che va a trattare alcuni tra i temi più attuali del diritto di famiglia. Inoltre, Anna affronta un doloroso caso di separazione legale, accettando di rappresentare la famosa chef-influencer “Michela in famiglia” (Sara Putignano) contro il marito Corrado (Raffaele Esposito), uomo manipolatore che controlla e gestisce il fortunato business che hanno creato.

Studio Battaglia 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione della serie tv sono tre, ciascuno della durata di circa 100 minuti ed in onda per tre prime serate. Il finale di stagione va in onda il 28 marzo.

Studio Battaglia 2, cast

Il cast della seconda stagione conferma quello della prima, con alcune new entry legate a nuovi casi che le protagoniste devono affrontare. Da segnalare anche la presenza di Gigio Morra, attore venuto a mancare a marzo.

Barbora Bobulova è Anna Battaglia: la maggiore delle sorelle Battaglia. Dopo aver lasciato lo studio di famiglia per emanciparsi dalla madre Marina (Lunetta Savino), adesso, a causa della fusione tra i due studi, si vede costretta a lavorare di nuovo al suo fianco.

Lunetta Savino è Marina Battaglia: adesso che lo studio di famiglia è stato acquisito e lei ha promesso di uscire di scena, convivere con la nuova gestione non è semplice perché la sua tempra la rende irresistibile.

Miriam Dalmazio è Nina Battaglia: dopo aver lavorato nello studio di famiglia e aver dovuto assecondare il carattere autoritario di Marina, adesso è pronta ad approdare nello studio Zander Battaglia dove però la sua ironia e sfrontatezza diventano un'arma a doppio taglio.

Marina Occhionero è Viola Battaglia: babysitter per scelta, vive senza ansie e conflitti ma, adesso che con Alessandro (Giovanni Toscano) vogliono liberarsi dell'ingombrante presenza di Marina e trovare un nido d'amore, deve rimboccarsi le maniche e cercare un lavoro a tempo pieno.

Giorgio Marchesi è Massimo Munari: avvocato di punta dello studio dove ha iniziato a lavorare Anna nella prima stagione, è una sua vecchia conoscenza dell'università: non solo erano amici e compagni di studi, ma anche coinquilini. La loro passione si è riaccesa, mettendo in pericolo la stabilità della protagonista.

Thomas Trabacchi è Alberto Casorati: marito di Anna da vent'anni e padre di Daria (Emma Fasano) e Giacomo (Elia Lorenzi), insegna Bioetica all'università, ma da quando è stato investito dallo scandalo "Black Dahlia", si impegna ogni giorno per convincere Anna di aver fatto la scelta giusta.

Massimo Ghini è Giorgio Battaglia: padre di Anna, Nina e Viola, tornare dopo venticinque anni dalla Costa Azzurra e rientrare nella vita delle donne Battaglia è stata la scelta migliore che abbia mai fatto nonostante il recente infarto.

Giovanni Toscano è Alessandro Del Vecchio: 29 anni, novello sposo di Viola, incoraggia e sostiene Viola nella decisione di cercare un lavoro a tempo pieno.

Carla Signoris è Carla Parmegiani: dopo aver divorziato in grande stile, Carla non riesce a stare ferma. E quale sfida migliore dell'aprire un ristorante stellato?

David Sebasti è Zander: dopo aver acquisito lo Studio Battaglia, a Zander non resterebbe che aspettare che Marina si faccia da parte. Eppure, il destino gli sta per giocare un brutto tiro.

Sara Putignano è Michela Fini: chef-influencer pugliese di successo, gestisce il brand "Michela in famiglia", che ha un grandissimo seguito.

Corrado Esposito è Corrado Fini: Corrado tiene alla cura del corpo e si mantiene in forma per le telecamere, consigliando a sua moglie di fare lo stesso, arrivando persino a suggerirle il botox.

Altri personaggi

Davide Iacopini è Lorenzo;

Virginia Diop è Simone;

Marisa Laurito è Gianna Loi;

Emanuele Vezzoli è Renzo Reverberi;

Diane Fleri è Raffaella Pisani;

Roberta Procida è Irene;

Sandra Santacroce è Daniela Scarlatti;

Emiliano Masala è l’avv. Sangiuliano;

Simona Colombari è lo Chef Casarani;

Paolo Spezzaferri è il Presidente di sezione;

Mara di Maio è Fanny;

Daniela Virgilio è Barbara Beccaria;

Gigio Morra è il Professor Loi;

Alberto Paradossi è Leo Messina;

Celeste Savino è Maddalena;

Emma Fasano è Daria;

Elia Lorenzo è Giacomo;

Roberta Sferzi è Betti.

Studio Battaglia 2, regista e sceneggiatori

La regia della serie è di Simone Spada, noto per essere regista di Rocco Schiavone ed aver già diretto la prima stagione. Alla sceneggiatura, invece, Lisa Nur Sultan, che ha scritto i film “Sulla mia pelle” e “7 donne e un mistero”, e per la tv Non mentire e Call My Agent Italia. Il primo e terzo episodio sono stati scritti con Federico Baccomo.

Studio Battaglia 2, dov’è stato girato?

La serie è stata girata principalmente a Milano, in cui è ambientata la serie, e che offre numerose location in cui la produzione ha allestito le scene.

Studio Battaglia, il remake di The Split

La serie è il remake italiano di The Split, serie tv inglese andata in onda per due stagioni nel 2018 e nel 2020 sulla Bbc One e creata da Abi Morgan. La prima stagione ha avuto un buon risultato in termini di ascolto, con oltre 5 milioni di telespettatori.

Studio Battaglia 2 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Studio Battaglia in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo lik la pagina ufficiale della serie, su cui è possibile vedere anche la prima stagione.