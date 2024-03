Gigio Morra è morto: in tv era noto per Il Commissario Montalbano e Squadra Antimafia

L’attore napoletano Gigio Morra è morto all’età di 78 anni. La moglie Lucia Mandarini, anche lei attrice, ha comunicato ufficialmente la sua scomparsa con un post pubblicato su Facebook (“Il mio amore mi ha lasciato, era un uomo dolce gentile e un grande attore, mi ha lasciato nella più grande disperazione, ti amerò per sempre”).

Per quanto riguarda il piccolo schermo, Gigio Morra era noto soprattutto per il ruolo del giudice Scognamillo interpretato in alcuni episodi de Il Commissario Montalbano come Gli arancini di Montalbano, L’odore della notte, Gatto e cardellino, Il gioco delle tre carte e La pista di sabbia.

Nel 2011, invece, l’attore interpretò il ruolo di Ruggero u’ Puparo nella terza stagione della serie di Canale 5, Squadra antimafia – Palermo oggi.

Negli ultimi anni, precisamente dal 2017 al 2019, ha ricoperto il ruolo di Peppino Canfora, il proprietario del garage dove lavorava Franco Boschi (interpretato da Peppe Zarbo), nella soap opera di Rai 3, Un posto al sole.

Altri prodotti televisivi ai quali ha preso parte sono La sciantosa, miniserie tv andata in onda negli anni ’70, Il furto del tesoro, L’avvocato Guerrieri, Rebecca – La prima moglie, Tutti pazzi per amore, la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, due episodi della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, Filumena Marturano, film tv del 2022, e la quarta stagione de I bastardi di Pizzofalcone.

Molto attivo anche al cinema e a teatro (esordì con Eduardo De Filippo), per quanto riguarda il grande schermo, Gigio Morra ha lavorato con registi del calibro di Marco Bellocchio (Marcia Trionfale, Bella Addormentata), Nanni Moretti (Sogni d’oro, Il sol dell’avvenire), Lina Wertmüller (Io speriamo che me la cavo), Antonio Capuano (Polvere di Napoli), Matteo Garrone (Gomorra, Pinocchio), Marco Risi (Fortapàsc) e Mario Martone (Qui rido io).

Nato a Napoli il 26 agosto 1945, l’attore si era diplomato all’Accademia d’arte drammatica di Napoli nel 1966.

I funerali si terranno martedì 12 marzo 2024 nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia di Napoli.