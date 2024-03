In Studio Battaglia 2 ritroviamo gran parte del cast della prima stagione. D’altra parte, la seconda stagione del legal drama di Raiuno e RaiPlay remake della serie inglese “The Split” in onda da martedì 19 marzo 2024 continua a seguire le vicende delle protagoniste, ovvero le sorelle Battaglia e loro madre.

Oltre a loro, ovviamente, la storia si sviluppa intorno ai personaggi che hanno a che fare con loro, dai colleghi agli uomini delle loro vite oltre che, come avvenuto nella prima stagione, da personaggi al centro di un complesso caso. Da segnalare, inoltre, la presenza di Gigio Morra, attore molto apprezzato dal pubblico televisivo e cinematografico venuto a mancare nelle settimane scorse.

Il cast di Studio Battaglia 2

La famiglia Battaglia: le protagoniste

Barbora Bobulova è Anna Battaglia

La maggiore delle sorelle Battaglia. Donna forte e affidabile, con un gran senso del dovere. Dopo aver lasciato lo studio di famiglia per emanciparsi dalla madre Marina (Lunetta Savino), adesso, a causa della fusione tra i due studi, si vede costretta a lavorare di nuovo al suo fianco. Ma Anna ha ben altro per la testa: la vicinanza con Massimo (Giorgio Marchesi) sta rischiando di allontanarla da Alberto (Thomas Trabacchi) e dai suoi figli, Daria (Emma Fasano) e Giacomo (Elia Lorenzi).

Lunetta Savino è Marina Battaglia

Elegante, autorevole e temibile, nei processi è un mastino senza scrupoli. Ha cresciuto tre figlie da sola senza perdere un giorno di lavoro ma, adesso che lo studio di famiglia è stato acquisito e lei ha promesso di uscire di scena, convivere con la nuova gestione non è semplice perché la sua tempra, bilanciata da un cinismo irriverente e da sprazzi di imprevedibilità, la rende irresistibile, e forse anche indispensabile. Persino per uno come Zander (David Sebasti).

Miriam Dalmazio è Nina Battaglia

Nina è la secondogenita di Marina, la sorella di mezzo. Ha 36 anni ed è una donna bella, sarcastica, indipendente e in carriera. Dopo aver lavorato nello studio di famiglia e aver dovuto assecondare il carattere autoritario di Marina, adesso è pronta ad approdare nello studio Zander Battaglia dove però la sua ironia e sfrontatezza diventano un’arma a doppio taglio. Anche se fatica ad ammetterlo, Nina possiede una grande sensibilità destinata, per un motivo o per l’altro, a rivelarsi.

Marina Occhionero è Nina Battaglia

Solare e quasi sempre sorridente, Viola a 26 anni è per tutti la piccola di casa, anche se si è appena sposata. Curiosa e spontanea, è anticonformista in un modo tutto suo: è l’unica Battaglia a non aver studiato giurisprudenza. Babysitter per scelta, vive senza ansie e conflitti ma, adesso che con Alessandro (Giovanni Toscano) vogliono liberarsi dell’ingombrante presenza di Marina e trovare un nido d’amore, deve rimboccarsi le maniche e cercare un lavoro a tempo pieno.

Massimo Ghini è Giorgio Battaglia

Tornare dopo venticinque anni dalla Costa Azzurra e rientrare nella vita delle donne Battaglia è stata la scelta migliore che abbia mai fatto – nonostante il recente infarto. Lentamente, sta riallacciando i rapporti con le figlie, che in modi del tutto diversi lo hanno perdonato. E c’è chi va a fargli visita spesso, nella lussuosa clinica dove è ricoverato.

Thomas Trabacchi è Alberto Casorati

Marito di Anna da vent’anni e padre di Daria e Giacomo, è un uomo solido e ironico. Insegna Bioetica all’università, è legato alla famiglia e molto rispettoso del lavoro di Anna e della sua indipendenza, ma da quando è stato investito dallo scandalo “Black Dahlia” – che ha portato alla luce numerose relazioni extraconiugali –, si impegna ogni giorno per convincerla di aver fatto la scelta giusta. Essere un buon padre e un buon marito, per lui, ora è la priorità.

Giovanni Toscano è Alessandro Del Vecchio

Il novello sposo di Viola, Alessandro, ha 29 anni ed è un ragazzo intelligente, generoso e sincero. Incoraggia e sostiene Viola nella decisione di cercare un lavoro a tempo pieno. D’altronde, il motivo per cui lo fa è il più nobile di tutti: uscire dal raggio d’azione della suocera.

Lo studio Zander Battaglia

Giorgio Marchesi è Massimo Munari

Avvocato di punta dello studio Zander, ora, a causa della fusione che ha riempito lo studio di avvocate competitive, ha più di un filo da torcere… Massimo è un bell’uomo, con il fascino dell’avvocato in carriera e per giunta single. Sembra non dover rendere conto a nessuno, però lui e Anna appaiono sempre troppo vicini.

David Sebasti è Zander

Dopo aver acquisito lo Studio Battaglia, a Zander non resterebbe che aspettare che Marina si faccia da parte. Eppure, il destino gli sta per giocare un brutto tiro: in ufficio arriva Lorenzo (Davide Iacopini), un consulente chiamato a gestire la fusione, per “razionalizzare i processi e ridurre gli sprechi”, in poche parole, un tagliatore di teste che, per di più, ha dei legami con il suo passato. Per Zander inizia un periodo difficile che lo pone sotto una luce inedita: è umano anche lui.

La famiglia Fini

Sara Putignano è Michela Fini

Chef-influencer pugliese di successo, gestisce il brand “Michela in famiglia”, che ha un grandissimo seguito. Posta tre video al giorno, proponendo ricette originali e sfiziose che confeziona per Corrado, suo marito e manager, e per i due figli. “Visti dai social” sono una famiglia perfetta, quando si spengono le telecamere la realtà è ben diversa. Ma se sei “Michela in famiglia” non puoi separarti, perché se crolla la famiglia, crolla tutto. C’è bisogno di un’avvocata divorzista che lo capisca, e ti aiuti a uscirne.

Raffaele Esposito è Corrado Fini

Corrado tiene alla cura del corpo e si mantiene in forma per le telecamere, consigliando a sua moglie di fare lo stesso, arrivando persino a suggerirle il botox. Da quando Michela è esplosa sul web, la affianca nei video insieme ai bambini, facendole anche da manager. Sullo schermo sembra sempre amorevole e sorridente, in realtà è un uomo pericoloso e manipolatore che impone a Michela una felicità a favore di telefonino.

Altri personaggi

Carla Signoris è Carla Nobili

Volitiva e istrionica, dopo aver divorziato in grande stile, Carla non riesce a stare ferma. E quale sfida migliore dell’aprire un ristorante stellato? Certo, la concorrenza è tanta; gli haters sono agguerriti: ma chi può fermare la Parmegiani, pardon, Carla Nobili?

Davide Iacopini è Lorenzo;

Virginia Diop è Simone;

Marisa Laurito è Gianna Loi;

Emanuele Vezzoli è Renzo Reverberi;

Diane Fleri è Raffaella Pisani;

Roberta Procida è Irene;

Sandra Santacroce è Daniela Scarlatti;

Emiliano Masala è l’avv. Sangiuliano;

Simona Colombari è lo Chef Casarani;

Paolo Spezzaferri è il Presidente di sezione;

Mara di Maio è Fanny;

Daniela Virgilio è Barbara Beccaria;

Gigio Morra è il Professor Loi;

Alberto Paradossi è Leo Messina;

Celeste Savino è Maddalena;

Emma Fasano è Daria;

Elia Lorenzo è Giacomo;

Roberta Sferzi è Betti.