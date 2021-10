Il mese di novembre di Netflix appare meno ricco di titoli sulla carta potenzialmente dirompenti rispetto a ottobre, ma non mancano gli arrivi interessanti sia sul fronte delle serie tv che su quello più generale dell’intrattenimento. Tra le serie tv da segnare in agenda sicuramente le nuove stagioni di Narcos: Messico, Big Mouth, F is For Family, mentre tra le novità arriva la prima serie animata di Zerocalcare Strappare lungo i bordi, la miniserie True Story con Kevin Hart e l’attesa Cowboy Bebop.



Netflix Novembre 2021 le serie tv in streaming

Queste le serie tv in arrivo giorno dopo giorno annunciate da Netflix per il mese di novembre:

5 – Yara (miniserie – film)

Serie animata per adulti sugli orrori della pubertà

Siamo negli anni ’90, il narcotraffico è ormai globalizzato, dopo l’arresto di Felix si scatena la guerra tra i cartelli messicani

Dramedy in spanglish ambientato in una Los Angeles in rapido cambiamento

La serie di Zerocalcare che trasforma le sue tavole in un racconto esistenziale

Una storia di esseri ultraterreni che appaiono dal nulla per emettere sentenze e condannare certi individui all’inferno. Questi eventi soprannaturali scatenano il caos e consentono all’organizzazione religiosa Nuova Verità di aumentare la propria influenza. Alcune persone però si insospettiscono delle attività di questa setta e iniziano a indagare sul suo coinvolgimento nei misteriosi eventi.

Un western spaziale carico d’azione tratto dalla serie anime, protagonisti tre cacciatori di taglie in viaggio nello spazio.

serie con Kevin Hart parzialmente ispirata alla sua vita, al centro uno comico famoso che durante una tappa del suo tour a Filadelfia, città dove è nato, deve decidere fino a che punto vuole arrivare per proteggere ciò che ha.

Serie animata per adulti su una famiglia negli anni ’70

Netflix Novembre 2021: oltre le serie tv

Non solo serie tv, a Novembre in streaming su Netflix anche docuserie, show, reality e cartoni animati.

5 – The Unlikely Murder (docuserie true crime)

rilettura della storia di Stig Engström, il grafico individuato come il probabile assassino del primo ministro svedese Olof Palme, capace di eludere la giustizia fino alla morte, con un misto di audacia, fortuna e la perplessità delle forze dell’ordine.

Le tensioni tra due città giungono a un punto di rottura quando nuove invenzioni minacciano la rivoluzione. A Piltover, Hextech democratizza la magia, mentre a Zaun una droga trasforma gli esseri umani in mostri e Arcane porta in vita alcuni popolari campioni di League of Legends.

Un comico tedesco trascorre un giorno con dei vip e poi li prende in giro.

Mentre Carole Baskin sta per mettere le mani sulla proprietà del malfamato zoo di Joe Exotic, finito dietro le sbarre, emergono nuove rivelazioni sui moventi, i retroscena e i segreti dei più famosi proprietari di felini degli Stati Uniti.

Sfida natalizia tra vetrai per eleggere il migliore

Skeletor ora brandisce la Spada del Potere e gli esausti eroi di Eternia devono unire le loro forze per combattere le forze del male in questo finale epico e ricco di suspense della serie in due parti.

anime su un gruppo di ladri con superpoteri; tratta dall’omonima graphic novel del leggendario fumettista Mark Millar e dell’artista Leinil Yu.

Netflix i 3 titoli da non perdere e la possibile sorpresa di Novembre

Il caso Squid Game ormai dovrebbe avercelo insegnato: mai fare previsioni sui possibili successi di Netflix. Eppure guardando i titoli in arrivo possiamo provare a segnalare 3 appuntamenti da non perdere nel corso del mese e una possibile sorpresa:

Narcos Messico s.3: perchè è la chiusura della seconda trilogia sul narcotraffico e, pur senza raggiungere vette di culto delle prime stagioni dedicate a Pablo Escobar, ha saputo intercettare una buona fetta di pubblico appassionato di action crime.

s.3: perchè è la chiusura della seconda trilogia sul narcotraffico e, pur senza raggiungere vette di culto delle prime stagioni dedicate a Pablo Escobar, ha saputo intercettare una buona fetta di pubblico appassionato di action crime. Strappare lungo i bordi: perchè Zerocalcare ha un suo ampio seguito di fan e il formato con episodi brevi può aiutarlo a concentrare i suoi argomenti tipici (dalle difficoltà della vita al costante senso di inadeguatezza), senza rischiare di eccedere.

perchè Zerocalcare ha un suo ampio seguito di fan e il formato con episodi brevi può aiutarlo a concentrare i suoi argomenti tipici (dalle difficoltà della vita al costante senso di inadeguatezza), senza rischiare di eccedere. Cowboy Bebop s.1: questo adattamento di un famoso anime promette di conquistare il pubblico in tutto il mondo, fascino orientale, azione, divertimento , ingredienti utili per farlo diventare un nuovo oggetto cult.

E la serie tv da tenere d’occhio di novembre, possibile sorpresa del mese, potrebbe essere Hellbound, horror che arriva dalla Corea del Sud, che potrebbe sfruttare la scia del fenomeno conterraneo di Squid Game, in più è stato la prima serie coreana ad approdare alla sezione tv del Sundance ed è ispirato a un webtoon di successo. La serie è un horror sci-fi con al centro misteriose creature che appaiono sulla terra trascinando gli umani all’inferno.

Netflix come abbonarsi

Ormai Netflix è molto diffuso in Italia ma non fa mai male ricordare le diverse possibilità che abbiamo per abbonarci alla piattaforma di streaming. In primo luogo Netflix è disponibile via browser, come app su Smart Tv, smartphone, tablet, attraverso consolle di giochi e chiavette come la Fire Stick Tv o Chromecast.

Attualmente sono presenti tre tipologie di abbonamenti mensili: il piano base a 7,99 € che consente la visualizzazione su 1 dispositivo; Standard a 12.99€ che permette l’uso su 2 dispositivi in contemporanea; Premium a 17.99€ con il 4K HDR e 4 dispositivi in contemporanea; questi ultimi due piani sono stati aumentati nell’ultimo mese (qui i dettagli).

Ma diversi operatori hanno offerte con Netflix incluso come Sky che con Intrattenimento Plus offre la Sky Tv con piano Standard Netflix a 19.9. TIMVISION con il piano Standard Netflix ha un costo unico di 14.99 € al mese; dal 1° settembre arriva anche il Vodafone Family Plan che include il Piano Standard o Premium di Netflix.