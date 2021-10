Yara, la miniserie su Netflix: uscita, cast, anticipazioni, video

L’omicidio Gambirasio è ufficialmente un film: Netflix ha rilasciato il trailer di Yara, titolo prodotto da Taodue e RTI prossimamente su Netflix con la regia di Marco Tullio Giordana (che ci ha regalato una chicca come La meglio gioventù, giusto per ricordare un titolo fictional).

Il titolo era già stato annunciato tra i progetti di Taodue per la stagione 2015-2016 come una miniserie in due parti dal titolo Ignoto-1: i tempi sono evidentemente maturi per vedere l’opera realizzata. Vediamo tutto quello che si sa su Yara.

La data di uscita di Yara è il 5 novembre 2021. Da quel giorno, infatti, il film-tv sarà disponibile in streaming per gli abbonati alla piattaforma.

Yara, il trailer

Disponibile dall’8 ottobre sui profili social e sulla pagina YouTube di Netflix il trailer del film-tv, che presenta i principali protagonisti e fa capire il taglio scelto per raccontare la scomparsa e il ritrovamento della ragazza.

Yara, il cast

Nel ruolo della PM Letizia Ruggieri c’è Isabella Ragonese, mentre Alessio Boni veste la divisa di un colonnello dei Carabinieri, con Thomas Trabacchi suo sottposto, nel ruolo di un maresciallo. I genitori della ragazza sono Sandra Toffolatti e Mario Pirrello, mentre vittima è intepretata da Chiara Bono e Roberto Zibetti dovrebbe interpretare Massimo Bossetti.

Yara, la trama

La fiction si basa, come sappiamo, su una storia vera, ovvero l’omicidio della tredicenne, scomparsa nel nulla di ritorno dalla palestra nella quale frequentava corsi di ginnastica nella tranquilla cittadina di Brembate di Sopra. Iniziano le ricerche, ma il corpo della ragazzina sarà ritrovato solo mesi dopo, per caso, abbandonato in un campo. Al centro della vicenda c’è il pubblico ministero Letizia Ruggeri che cerca l’assassino bastandosi su delle tracce di DNA che però non servono a molto senza un database con cui metterle a confronto. Da qui la ricerca dell’ignoto 1.

Yara, la produzione

Si tratta di una produzione Taodue in associazione con RTI e distrubuita su Netflix.

Yara, streaming

Il film tv sarà visibile in streaming dal 5 novembre 2021, come già detto.