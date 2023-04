Netflix Italia le serie tv a Maggio 2023: La Regina Carlotta di Bridgerton e Fubar con Schwarzenegger

Il mese di Maggio 2023 su Netflix è caratterizzato dall’arrivo della miniserie prequel di Bridgerton La Regina Carlotta e dall’arrivo di Fubar action-comedy che segna la prima avventura nel mondo della serialità di Arnold Schwarzenegger. Nel mese dell’incoronazione di Re Carlo III arriva anche la discussa docu-serie sulla Regina d’Egitto Cleopatra. Vediamo insieme tutte le principali serie tv annunciate in arrivo a maggio su Netflix.

Netflix Maggio 2023 le serie tv in arrivo

2 Martedì

Il Sarto s.1: serie turca, al centro la storia di Peyami che ha ereditato dal nonno il talento e l’attività di successo di sarto. Dopo la morte del nonno, porta il padre con sé in segreto a Istanbul e deve prendersi cura di lui senza che nessuno venga a sapere la verità. In fuga da una relazione violenta con Dimitri, Esvet appare misteriosamente nella vita dei due uomini anche lei accompagnata dai propri segreti.

4 Giovedì

La Regina Carlotta: Una storia Bridgerton, la miniserie che racconta in 6 episodi (da oltre 60 minuti l’uno) la storia della giovane Carlotta data in sposa a Re Giorgio, costretta ad affrontare in prima persona la malattia del marito e le dinamiche di un regno in trasformazione. La miniserie è creata da Shonda Rhimes e ispirata alle storie di Bridgerton.

Sanctuary s.1, serie giapponese, un giovane criminale diventa un aspirante lottatore di sumo e si scontra con un wrestler muto che nasconde un segreto.

10 Mercoledì

Dance Brothers s.1, serie finlandese, al centro due fratelli che cercano di guadagnarsi da vivere come ballerini professionisti. Per poter finanziare i propri sogni, decidono di avviare un’attività creando incredibili coreografie. Preso le esigenze commerciali e quelle artistiche finiranno per scontrarsi.

12 Venerdì

Black Knight s.1, serie coreana, al centro la storia di un autista 5-8 abile nella battaglia e un rifugiato Sawol che sogna di seguirne le orme.

Mulligan s.1: animazione per adulti creata da Tina Fey e Robert Carlock con tra i doppiatori anche Daniel Radcliffe e Nat Faxon. Al centro una storia ambientata sulla Terra dopo un’invasione aliena con i sopravvissuti chiamati a ricostruire la società

Avrei dovuto dirtelo un milione di volte s.1, serie giapponese

17 Mercoledì

Doctor Cha s.1, serie coreana con episodi settimanali, una laureata in medicina diventata casalinga, decide di tornare a lavorare come medico.

18 Giovedì

Xo, Kitty s.1, serie spinoff nata dal franchise di Tutte le volte che ho scritto di amo; l’adolescente combina-coppie Kitty Song Covey pensa di sapere tutto sull’amore. Ma dopo essersi trasferita dall’altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, capisce che le relazioni sono ben più complicate quando si è coinvolti in prima persona.

19 Venerdì

In Silenzio, miniserie spagnola con Aron Piper. Sergio Ciscar esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i genitori quando era minorenne. In tutto questo tempo non ha mai parlato, le sue motivazioni restano un mistero. Una psichiatra è chiamata a capire se possa essere un pericolo per la società.

25 giovedì

Fubar s.1, Arnold Schwarzenegger è una spia prossima alla pensione che deve compiere un’ultima missione e scopre che anche la figlia è nella CIA.

Netflix Maggio 2023 i titoli anime e animazione

1- Rainbow High s.3; I puffi (2021) s.1; Mermaze Mermadiz s.1

4 – Larva Family s.1

8 – Spirit Rangers – I guardiani del parco s.2

11 – Ultraman s.3

18 – Yakitori s.1; Kitti Katz s.1

22 – Kit & Sam – Misteri del regno animale s.3

Netflix Maggio 2023: documentari, reality e show

Il 2 maggio su Netflix debutta il reality giapponese Love Village in cui otto uomini e otto donne vivono insieme in una casa in montagna per cercare l’amore. Il 3 maggio si continua a cercare l’amore con Jewish Matchmaking in cui una intermediaria matrimoniale fa incontrare single della comunità ebraica negli Stati Uniti e in Israele. Il 10 maggio arriva La Regina Cleopatra, una docu-serie che sta facendo discutete tutto il mondo perché la Regina d’Egitto è rappresentata con la pelle nera. La docu-serie è prodotta da Jada Pinkett Smith e ha come obiettivo di raccontare la vita di note regine africane. Sempre il 10 maggio arriva Missing: Persone scomparse una docu-serie true crime che segue il dipartimento di polizia del South Carolina alla ricerca di persone scomparse in circostanze inquietanti.

Il 12 debutta la settima stagione di Queer Eye mentre il 16 è la volta di Anna Nicole Smith: La vera storia da playboy nel 1992 alla morte nel 2007. Il 17 debuttano i primi 4 episodi di Rhythm+Flow: Francia talet show sui rapper con giudici giudici SCH, Shay e Niska. Sempre il 17 sarà rilasciata McGregor Forever miniserie documentario sul campione di lotta. Il 17 maggio debutta anche la docu-serie prodotta da Barack e Michelle Obama Working: Lavorare e Vivere. Il 19 debutta la sesta stagione di Selling Sunset mentre il 23 c’è il documentario Victim/Suspect sulle indagini della giornalista Rae de Leon sulle donne che avevano denunciato di aver subito una violenza sessuale e sono state arrestate per false denunce. Sempre il 23 una docu-serie racconta le sirene: Merpeople: sirene per lavoro seguendo la vita di chi lavora impersonando sirene in luoghi di intrattenimento. A partire dal 24 maggio arrivano gli episodi di L’ultimatum: Queer Love in cui cinque nuove coppie composte di donne e persone non binarie si trovano a un bivio nelle loro relazioni. Una delle due metà è pronta alle nozze, mentre l’altra non ne è così sicura.