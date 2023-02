FUBAR, la nuova serie di Netflix con Arnold Schwarzenegger: info, episodi e data di uscita

Dopo Sylvester Stallone, protagonista assoluto di Tulsa King su Paramount+, anche Arnold Schwarzenegger ha deciso di debuttare in una serie tv dopo una serie di comparsate e doppiaggi che si sono succeduti nel corso degli ultimi 40 anni, da quella in una puntata di Due uomini e mezzo nel 2015 al più recente ruolo di doppiatore nel cartone animato Superhero Kindergarten di cui è anche produttore esecutivo. Per il suo debutto come protagonista di una serie tv, Arnold Schwarzenegger ha scelto Netflix: ecco cosa sappiamo su FUBAR.

FUBAR, la nuova serie di Netflix con Arnold Schwarzenegger



Anticipata ormai quasi tre anni fa, FUBAR si mostra oggi con un primo teaser trailer ufficiale che ci mostra un Arnold Schwarzenegger in grandissima forma affiancato dalla giovane attrice Monica Barbaro. I due interpretano Luke e Emma Brunner, padre e figlia che scoprono di aver lavorato entrambi come agenti della CIA e che la loro relazione, anche per questo motivo, è stata costruita su una bugia.

Nel processo di accettazione e conoscenza reciproca, i due svilupperanno un rapporto che li porterà ad affrontare temi tipici della dinamiche familiari esplorate in serie di tipo diverso, con una inattesa dose di umorismo, azione e spionaggio.

“Ovunque io vada le persone mi chiedono quando rifarò un’altra grande commedia d’azione come True Lies. Bene, eccola qui: FUBAR vi prenderà a calci in culo e vi farà ridere molto più a lungo di un film. Adesso avete un’intera stagione a disposizione“: è quanto ha dichiarato Sylvester Stallone a TVline, che ha anche pubblicato in anteprima alcune immagini della nuova serie di Netflix.

Quando esce FUBAR?

FUBAR, stando a quanto riferisce TVline, sarà composta da 8 episodi della durata di un’ora. Il debutto della serie è stato annunciato da Netflix per il 25 maggio 2023.

Il cast di FUBAR, la nuova serie di Netflix

Ad affiancare Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro in FUBAR ci saranno anche Milan Carter, Gabriel Luna, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Barbara Eve Harris, Aparna Brielle, Andy Buckley, Jay Baruchel e Adam Pally, mentre Dustin Milligan e Tom Arnold parteciperanno in qualità di guest star.

La serie, prodotta da Skydance Television e Blackjack Films, è creata da Nick Santora, sceneggiatore di diversi episodi dei Soprano, Law & Order, Prison Break e Lie to Me. Nick Santora figura anche tra i produttori esecutivi insieme a Arnold Schwarzenegger e David Ellison.

Il primo trailer di FUBAR

Ecco il primo teaser trailer di FUBAR diffuso da Netflix: