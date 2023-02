La Regina Carlotta, ecco il primo teaser trailer dello spin-off di Bridgerton

È una delle serie tv più attese del 2023, il primo spin-off ufficiale di Bridgerton, la fortunata serie di Netflix che tornerà prossimamente con una terza stagione dopo l’enorme successo delle prime due stagioni, ad oggi al quarto e quinto posto delle serie tv più viste di sempre sulla piattaforma di streaming. La regina Carlotta: una storia di Bridgerton debutterà su Netflix il 4 maggio 2023 e oggi possiamo goderci il primo teaser trailer ufficiale.

Come si evince dal titolo, la serie porterà in fan di Bridgerton indietro nel tempo per raccontare la storia della giovane regina già vista nella serie principale, interpretata magistralmente da Golda Rosheuvel. L’attrice è stata ovviamente confermata nei panni della Regina in età adulta, mentre a interpretare la giovane Carlotta sarà la 21enne India Amarteifio.

A completare il cast ci sono Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Hugh Sachs e Michelle Fairley, mentre al timone della serie c’è sempre lei, Shonda Rhimes. Netflix sta promuovendo la serie descrivendola come “Una storia d’amore che ha cambiato il mondo” e questo ci dà già un assaggio di quello che ci aspetta.

La storia d’amore a cui fa riferimento Netflix, e questo i fan di Bridgerton lo sanno benissimo, è quella tra la Regina Carlotta e Re Giorgio III, interpretato nella sua versione da giovane da Corey Mylchreest, già visto in The Sandman, sempre su Netflix. Mescolando passato e presente scopriremo i primi anni della Regina Carlotta e le vicissitudini che l’hanno portata al potere tra intrighi, drammi e colpi di scena, in pieno stile Bridgerton.

La regina Carlotta: una storia di Bridgerton sarà composta da 6 episodi, e non più 8 come vociferato nei mesi scorsi. L’intera stagione debutterà su Netflix il 4 maggio 2023. Bando alle ciance, ecco il primo teaser trailer diffuso da Netflix:

La Regina Carlotta, le foto ufficiali della serie di Netflix