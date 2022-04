Netflix le serie tv in streaming a Maggio: Summertime 3, Stranger Things 4

A maggio 2022 su Netflix prosegue ogni martedì l’appuntamento con Better Call Saul in contemporanea con il rilascio americano su AMC, il 24 maggio l’ultimo episodio della prima parte, i restanti sei episodi partiranno martedì 12 luglio. Ma a maggio arrivano anche due serie tv molto attese come la terza e ultima stagione di Summertime e la prima parte di Stranger Things 4, dopo la lunga pausa causa pandemia. Dal 17 maggio sarà possibile recuperare la serie Il Servitore del Popolo con il presidente ucraino Zelensky, nella sua precedente vita d’attore, attualmente in onda su La7 il lunedì sera. Ma vediamo nel dettaglio i titoli del mese.

Netflix Maggio 2022 le serie tv in arrivo

Quali sono le novità di Maggio su Netflix? vediamo le serie tv in partenza nelle prossime settimane sulla piattaforma di streaming:

4 Mercoledì

Summertime s.3 ultima stagione, un’ultima estate sulla riviera romagnola per Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue sempre alla ricerca del loro posto nel mondo

El Marginal s.5

5 Giovedì

Il Pentavirato s.1, e se il mondo dall’epoca della peste nera del 1347 fosse controllato da una società segreta di 5 persone che condizionano gli eventi mondiali? Un giornalista canadese cerca la verità; una serie con Mike Meyers

Clark, miniserie, la storia dell’uomo per cui è stata coniata l’espressione “La Sindrome di Stoccolma” perchè ha fatto perdere la testa a un intero paese; la storia di Clark Olofsson, una delle figure più controverse della storia svedese.

The Sound of Magic s.1, storia di una ragazza costretta a crescere in fretta e del mago che vuole rimanere bambino

6 Venerdì

Benvenuti a Eden s.1, una serie spagnola che racconta la storia di Zoa e altri 4 ragazzi attraenti attirati in un evento esclusivo su un’isola segreta per promuovere una nuova bevanda; ma in paradiso non è tutto oro quel che luccica…

10 Martedì

Workin’ Moms s.6

11 Mercoledì

42 Giorni nell’oscurità s.1: una donna cerca la sorella scomparsa ma deve scontrarsi con l’indifferenza delle istituzioni, i pregiudizi sulla solitudine e l’aggressività dei media

Brotherhood s.2: ambientata negli anni ’90 racconta la storia di una ragazza che dopo aver scoperto che il fratello è in prigione ed è a capo di un’organizzazione criminale, si ritrova a gestire il gruppo

12 giovedì

Maverix s.1: serie australiana su un gruppo di giovani piloti di motocross

Savage Beauty s.1: quindici anni fa Don e Grace hanno testato un prodotto tossico su dei bambini di strada, Zinhle Manzini è una dei sopravvissuti e cerca di vendicarsi.

Blindspot s.1-5

13 Venerdì

Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer s.1:, adattamento del romanzo La Lista di Michael Connely, racconta la vita di un avvocato anticonformista che gestisce lo studio dal sedile di una Lincoln a Los Angeles.

Il Produttore s.1: la storia del produttore di film erotici Ersan Kuneri

Neumatt s.1: Michi è un consulente a Zurigo ma dopo il suicidio del padre dovrà decidere se portare avanti la sua carriera o aiutare la sua famiglia.

Gli Eredi della Terra s.1 il cofanetto della serie andata in onda su Canale 5

17 Martedì

Il servitore del Popolo s.1-3

18 Mercoledì

Di4ri s.1, la prima serie italiana Netflix per preadolescenti

Che fine ha fatto Sara? s.3, nella stagione finale i nemici diventano alleati, la verità viene finalmente svelata e Álex è deciso a risolvere un nuovo enigma: cos’è successo a Sara

20 Venerdì

Love Death & Robots s.3, serie antologica animata, prodotta da Tim Miller e David Fincher

21 Sabato

Our Blues – Vite Intrecciate s.1 (episodi settimanali)

27 venerdì

Stranger Things s.4 – prima parte

Netflix Maggio 2022 i titoli anime e animazione

Una parte del catalogo Netflix è dedicato al mondo dell’anime e dell’animazione, vediamo le novità di Maggio:

1 – Arpo s.1

2 – Gli Octonauti: in missione sulla Terra

9 – Ghost in the Shell: SAC: 2045 Guerra Sostenibile

16 – Vampire in the Garden s.1

19 – Baby Boss: Di Nuovo in Famiglia s.1

23 – Ghost in the Shell: Sac_2045 s.2

23 – Un Mare di Amici s.1

26 – Shaman King s.1 (parte 4)

Netflix Maggio 2022 non solo fiction

L’intrattenimento Netflix non è solo dedicato alle serie tv di finzione, in catalogo arrivano ogni mese diversi reality, documentari, show comici. Il 4 maggio debutta la quarta stagione della versione USA di The Circle un reality in cui i concorrenti interagiscono attraverso un particolare social media.

L’11 maggio debutta la docuserie Our Father che racconta la storia di Jacoba Ballard, concepita tramite donazione di sperma, che ha sempre sognato di avere un fratello o una sorella e con un test del DNA scopre di averne sette, infatti il ginecologo che ha operato la fecondazione ha usato il suo stesso sperma.

Il 13 maggio conosceremo nuovi ultraricchi asiatici che vivono a Los Angeles nella seconda stagione di Bling Empire; il 17 maggio arrivano i primi 4 episodi della seconda stagione di The Future Day dedicata ai triangoli amorosi con i single che dovranno scegliere tra l’amore e l’amicizia (il 24 e 31 maggio le altre puntate. Il 18 maggio arriva la prima stagione di L’amore nello spettro USA in cui si raccontano storie di persone nello spettro autistico.

Il 19 arriva Insiders un reality in cui i concorrenti non sanno di essere ripresi da telecamere nascoste, pensando di partecipare alle selezioni di un reality. Sempr eil 19 esce Il fotografo e il postino: l’omicidio di Josè Luis Cabezas, una morte che nel 1997 ha scosso l’Argentina portando alla luce una connessione tra criminalità e politica. Il 25 maggio arriva la quinta stagione di Date da mangiare a Phil.