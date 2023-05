Netflix Italia le serie tv a Giugno 2023: Zerocalcare, Black Mirror e il finale di Manifest

Un mese particolarmente ricco giugno 2023 su Netflix. Ci saranno due finali di serie come l’attesa conclusione di Manifest con gli ultimi 10 episodi della seconda parte della quarta stagione e la quarta e ultima stagione di Non Ho Mai…. E poi torna Zerocalcare con la seconda serie realizzata per Netflix. Inoltre a giugno arriverà il documentario Arnold dedicato ad Arnold Schwarzenegger reduce dal successo di FUBAR la serie action uscita a maggio e balzata subito in testa alle visualizzazioni mondiali. Senza contare che a giugno 2023 su Netlfix viaggeremo nella realtà distopica di 5 nuovi episodi di Black Mirror.

Netflix Giugno 2023 le serie tv in arrivo

1 giovedì

I tre giorni dopo la fine, miniserie giapponese sulla catastrofe nucleare della centrale di Fukushima e sulle persone coinvolte.

New Amsterdam s.3 e Riverdale s.6

2 Venerdì

Manifest s.4B, gli ultimi 10 episodi che concludono le avventure dei passeggeri del volo 828. Dopo gli eventi che hanno caratterizzato la prima parte di stagione, con i passeggeri rinchiusi in un centro di detenzione e studiati dal governo, riusciranno Ben e Michela Stone a risolvere le chiamate? Capirà Cal come fermare la data della morte?

Valeria s.3 (spagnola): nuovi triangoli amorosi, tappe di vita e compleanni che aprono le porte di un nuovo decennio, ma sono sempre le stesse quattro amiche ad affrontarli insieme.

Scoop s.1 (indiano): dopo l’omicidio di un giornalista, una reporter di cronaca nera lotta per la giustizia mentre affronta la polizia, i media e la criminalità di Mumbai.

5 Lunedì

Barracuda Queens s.1 (svedese): ispirata a fatti realmente accaduti, racconta la storia di un gruppo di ragazze privilegiate che nel 1995 si fanno chiamare “Barracuda Queens”, un nome ispirato alle feste sulla spiaggia Barracuda. Dopo aver ricevuto il conto di una festa, decidono di rapinare la casa di Amina ma la situazione precipita e Amina si unisce alla banda piuttosto che denunziarle. Di giorno sono figlie e studentesse modello, ma di notte si trasformano in spietate ladre alla ricerca di emozioni, liberazione e vendetta contro gli uomini che hanno fatto loro del male

8 Giovedì

Non ho mai… s.4: si chiudono le vicende di Devi, studentessa di origini indiane in un liceo americano, irritabile, instabile, desiderosa di esplorare la propria sessualità, di vivere la vita ma al tempo stesso cercando di fare i conti con le proprie tradizioni familiari.

Venerdì 9

I Segugi s.1 (coreana): due giovani pugili e un generoso prestasoldi, uniscono le forze per rovinare uno strozzino che si approfitta dei disperati.

Questo Mondo non mi Renderà cattivo: nuova avventura targata Zerocalcare, un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo.

Human Reources s.2 (animazione per adulti)

14 Mercoledì

Madre de Alquiler s.1 (messicano): costretta a fare da madre surrogata, una donna di umili origini si ritrova nel mezzo di una famiglia benestante che è disposta a tutto per proteggere la propria reputazione.

15 Giovedì

Black Mirror 6: torna il futuro distopico immaginato da Charlie Brooke con 5 nuovi episodi con nel cast Salma Hayek, Aaron Paul, Annie Murphy, Josh Hartnett, Kate Mara. Si va da un episodio in cui una donna ritrova la propria vita in una serie Netflix, a uno ambientato nello spazio.

22 Giovedì

Glamorous s.1 con Kim Cattrall, la serie inizialmente nata come pilot per The CW alcuni anni fa. Al centro la storia di Marco Mejia, un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per la leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison. Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua identità e cosa significhi per lui essere queer.

Divorziamo! s.1: commedia giapponese, un’attrice e un politico vogliono divorziare ma le influenze esterne sono diverse e per riuscirci dovranno collaborare.

Il Cane che Dorme s.1: giallo tedesco, un ex detective che vive per strada, cerca di scoprire la verità quando una nuova morte solleva dubbi su un caso di omicidio che pensava di aver risolto.

25 Domenica

Titans s.4: proseguono le avventure degli eroi DC riuniti da Dick Grayson l’ex aiutante di Batman.

28 Mercoledì

Delete s.1: thriller thailandese, Aim e Lilly sono uniti da una relazione extraconiugale per sfuggire a un matrimonio che li rende infelici. Quando un misterioso telefono cade inaspettatamente nelle mani di Lilly, i due amanti decidono di sfruttare i suoi poteri soprannaturali per eliminare i propri coniugi e iniziare una nuova vita insieme. Sarà davvero così semplice?

29 Giovedì

The Witcher s.3A (primi 5 episodi, il 27 luglio i restanti 3): inizia l’ultima stagione con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, sostituito poi da Liam Hemsworth. Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

30 Venerdì

Celebrity s.1 (coreano): Seo-A-ri diventa una star dei social media ma un pericolo mortale si annida nel privilegiato mondo degli influencer.

Netflix Giugno 2023 i titoli anime e animazione

1 – L’attacco dei Giganti Il Film (parte 1 e 2); Lego Ninjago s.4; Alvinnnn!! and the Chipmunks s.3-4

6 – My Little Pony: Ritrova la tua magia

15 – Transformers: EarthSpark s.1

16 – Black Clover: la spada dell’imperatore magico

19 – Narvalo o Quasi s.1

22 – Skull Island s.1

29 – Ooku – Le stanze proibite

Netflix Giugno 2023: documentari, reality e show

Nel corso del mese di giugno potremo esplorare la vita di Arnold Schwarzenegger nella miniserie documentario Arnold (dal 7) in cui si racconta il passaggio da giovane body builder austriaco a star internazionale. L’8 giugno arriva la docu-serie sportiva Tour de France: Sulla scia dei Campioni mentre il 9 la miniserie true crime Le Carte dell’assassino. Gli appassionati di documentari non potranno perdere il 14 la seconda stagione di Il Nostro Pianeta mentre il 21 arriverà la seconda parte di Break Point la docu-serie sul tennis. Il 23 giugno nuovo viaggio tra i Killer in Caccia ai Killer.

Tra gli show dal 7 con episodi settimanali arriva la terza stagione di L’amore è cieco: Brasile, dal 9 Tex Mex Motors e dal 22 Social Currency.