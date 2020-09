Cosa propone Netflix in Italia per il mese di ottobre 2020? La piattaforma di streaming on demand (il costo dell’abbonamento varia da 7,99 euro a 15,99 euro al mese) propone come sempre numerose novità sia sul fronte dei film che delle serie tv e speciali, siano essi d’acquisizione o produzioni originali.

Da segnalare per quanto riguarda gli originali Netflix l’arrivo di The Haunting of Bly Manor (il 9 ottobre), serie che segue il successo di The Haunting of Hill House, ma anche Social Distance (il 15 ottobre), la nuova serie dalla creatrice di Orange is The New Black ideata e scritta durante il lockdown.

Il 16 ottobre debutterà il film “Il processo ai Chicago 7”, scritto e diretto da Aaron Sorkin; il 22 ottobre sarà la volta della seconda stagione de L’Alienista, con sottotitolo “L’angelo delle tenebre”, mentre per la terza ed ultima stagione di Suburra-La serie dovremo aspettare il 30 ottobre.

Netflix ottobre 2020, le serie tv originali

1° ottobre

Buongiorno Veronica (stagione 1)

Oktoberfest: birra e sangue (stagione 1)

Una strega imbranata (stagione 4)

2 ottobre

Song Exploder: canzoni al microscopio (volume 1)

Emily in Paris (stagione 1)

7 ottobre

To the lake (stagione 1)

9 ottobre

The Haunting of Bly Manor

Fast & Furios: piloti sotto copertura (stagione 2)

11 ottobre

Stranger (stagione 2)

13 ottobre

The Cabin with Bert Kreischer (stagione 1)

16 ottobre

Grand Army (stagione 1)

Qualcuno deve morire (stagione 1)

Star Trek Discovery (stagione 3, un episodio a settimana)

23 ottobre

Barbari (stagione 1)

La regina degli scacchi (stagione 1)

30 ottobre

Suburra-La serie (stagione 3)

Netflix ottobre 2020, film originali

2 ottobre

Dick Johnson è morto

Serious Men

Il legame

Apprendista papà

Òlòtūré

Vampires vs. the Bronx

4 ottobre

David Attenborough: una vita sul nostro pianeta

7 ottobre

Hubie Halloween

8 ottobre

Bigflo & Oli: due star all’improvviso

9 ottobre

The Forty-Year-Old Version

Super Monsters: Dia de los Monsters

13 ottobre

Gli Octonauti e la Grande barriera corallina

15 ottobre

Guida per babysitter a caccia di mostri

16 ottobre

Il processo ai Chicago 7

21 ottobre

Rebecca

23 ottobre

Over the moon-Il fantastico mondo di Lunaria

Gli altri film in catalogo

Tirate fuori la copertina e ditele che questo mese ci saranno tante cose da guardare. pic.twitter.com/b0qTuiQxMW — Netflix Italia (@NetflixIT) September 30, 2020

L’esorcista (1° ottobre)

The Manchurian Candidate (1° ottobre)

Katy Perry: part of me (1° ottobre)

Khoobsurat (1° ottobre)

This Is Where I Leave You (1° ottobre)

Il collezionista di occhi 2 (1° ottobre)

La casa degli spiriti

Capri revolution (5 ottobre)

Cattivissimo me 3 (6 ottobre)

Atomica Bionda (13 ottobre)

Da zero a dieci (16 ottobre)

Un giorno perfetto (16 ottobre)

Bastardi senza gloria (23 ottobre)

Che pasticcio, Bridget Jones! (23 ottobre)

Love Actually (23 ottobre)

Spider-Man: un nuovo universo (29 ottobre)