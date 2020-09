Suburra - La Serie, la terza e ultima stagione su Netflix dal 30 ottobre: il promo (VIDEO)

Di Giorgia Iovane venerdì 18 settembre 2020

Suburra - La serie si avvia alla sua conclusione: la terza e ultima stagione al via dal 30 ottobre su Netflix.

Ultimo atto per Suburra - La serie: Netflix ha annunciato che la terza e ultima stagione sarà disponibile sulla piattaforma dal prossimo 30 ottobre. Ad accompagnare la notizia anche un teaser con le prime immagini della stagione finale del crime thriller italiano originale Netflix, prodotto da Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm. E il 30 ottobre la serie sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

La terza stagione riprende le fila della storia dal suicidio di Lele e dal risveglio di Manfredi, che ovviamente rimette in discussione gli equilibri tra tutti i personaggi, distribuiti' nella 'trinità' composta da Chiesa, Stato e Crimine: ritroviamo Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Manfredi Anacleti (Adamo Dionisi), Sara Monaschi (Claudia Gerini), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Angelica (Carlotta Antonelli), Nadia (Federica Sabatini), Alice Cinaglia (Rosa Diletta Rossi), Cardinale Fiorenzo Nascari (Alberto Cracco) e Adriano (Jacopo Venturiero).

La regia di questa terza stagione è di Arnaldo Catinari, lo story editing di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, la sceneggiatura di Ezio Abbate, Fabrizio Bettelli, Andrea Nobile, Camilla Buizza e Marco Sani.

Non resta che aspettare il 30 ottobre per gli abbonati Netflix.