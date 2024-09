Il venerdì di Rai 2 è dedicato alle indagini dell’NCIS. Appuntamento con la stagione 21 della storica serie tv, nata originariamente da una costola di JAG – Avvocati in divisa e che è riuscita a sopravvivere anche all’assenza del suo protagonista Leroy Jethro Gibbs interpretato da Mark Harmon ormai rimasto soltanto come produttore. La prima puntata della stagione 21 è dedicata al ricordo di David McCallum, per 20 anni interprete del dottor Ducky Mallard, morto a marzo del 2023. La stagione 21 di NCIS è più breve rispetto al solito, con solo 10 puntate, per lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori che ha bloccato le produzioni la scorsa estate.

NCIS 21 in Italia, gli episodi su Rai 2

Le anticipazioni del 13 settembre

21×01 Prima o poi: Torres viene arrestato dall’FBI per l’omicidio di Maurice Riva, l’uomo che aveva tormentato la sua famiglia quando era bambino. Ma presto si rendono conto che l’agente NCIS stava coprendo un’altra persona. La puntata si chiude con una telefonata particolare ricevuta da Parker.

NCIS 21 quante puntate sono?

La ventunesima stagione di NCIS è composta da 10 puntate.

NCIS 21 il cast

La stagione 21 ha visto la conferma del cast di NCIS a partire dal veterano Sean Murray presente fin dalla prima stagione nel ruolo dell’agente McGee.

Sean Murray è Timothy McGee

Wilmer Valderrama è Nick Torres

Katrina Law è Jessica Knight

Diona Reasonover è Kasie Hines

David McCallum è il dottor Donald Ducky Mallard

Rocky Carroll è Leon Vance

Gary Cole è Alden Parker

Teri Polo è Vivian Kolchak ex moglie di Parker

Laura San Giacomo è la dottoressa Confalone

Margo Harshman è Delilah Fielding-McGee

Joe Spano è Tobias Fornell

NCIS 21 su Rai Play

Gli episodi di NCIS 21 sono in streaming su Rai Play sia in modalità live nella pagina della diretta di Rai 2 che on demand nei giorni successivi (ma restano in streaming per un periodo limitato). In alternativa le prime 20 stagioni della serie tv sono in streaming su Disney+ su NOW e on demand su Sky, 4 stagioni dalla 14 alla 18 sono su Paramount+, dalla 10 alla 14 sono su Netflix.

NCIS 22 si farà?

Si, CBS ha rinnovato NCIS per la stagione 22 che partirà il prossimo 14 ottobre negli Stati Uniti.

NCIS e gli spinoff dal prequel a Tony & Ziva

L’universo di NCIS è ancora particolarmente vivo negli Stati Uniti. Nonostante la chiusura di NCIS Hawaii dopo sole tre stagioni, nella prossima stagione televisiva arriveranno due serie tv legate alla serie e ai suoi storici protagonisti. In chiaro su CBS sarà proposto NCIS: Origins che sarà ambientata nel 1991 e racconterà i primi anni all’interno dell’NCIS di Gibbs; Mark Harmon sarà la voce narrante. Su Paramount+, invece, ci sarà una serie tv spinoff dal titolo NCIS: Tony e Ziva. Michael Weatherly e Cote de Pablo riprenderanno i loro ruoli facendo felici i tanti fan della serie. Ziva si è trasferita a Parigi insieme a DiNozzo ma quando la famiglia viene attaccata, devono scappare in giro per l’Europa.