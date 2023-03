Questa sera su Rai1 andrà in scena Italia-Inghilterra, partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Sarà l’unica occasione (insieme al match di domenica prossima contro il Malta) per gli appassionati di seguire in diretta tv la Nazionale. Nel senso che i match dell’Under 21 di Nicolato e della Nazionale femminile di Bertolini non avranno copertura televisiva, almeno per ora. Infatti, non è stato raggiunto l’accordo tra la Rai e la Figc, Federazione italiana gioco calcio. Il vecchio contratto valido per un quadriennio (dal 2019 al 2022) prevedeva la messa in onda di 34 gare degli azzurrini e 40 delle azzurre.

E così, le sfide Under 21 Serbia-Italia di venerdì 24 e Italia-Ucraina di lunedì 27 marzo a Reggio Calabria saranno trasmesse solamente su Figc.it e sui canali social della Federcalcio. Idem dicasi per le gare della Nazionale femminile che dal 20 luglio al 20 agosto prenderà parte al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda.

Un passo indietro abbastanza clamoroso, considerando l’attenzione mediatica che negli anni era aumentata intorno al calcio femminile. Soltanto pochi giorni fa, per esempio, allo stadio Olimpico di Roma è andata in scena Roma-Barcellona di Champions League, che è diventata la partita di calcio femminile con più spettatori mai disputata in Italia (39.454 presenze sugli spalti).

Secondo quanto si legge su Calcio e Finanza, negli ultimi mesi ci sono state trattative, ma l’offerta al ribasso del 50% proposta dalla Rai non è stata accettata dalla Figc, che puntava a una maggiore visibilità per entrambe le rappresentative.

E così, sembrano lontani i tempi degli Europei 2022 femminili, quando la Rai (ma anche Sky) seguì l’intera manifestazione mettendo in piedi una squadra interamente al femminile (Donatella Scarnati, Tiziana Alla, Carolina Morace, Simona Rolandi e Katia Serra, Alessandra D’Angiò, Sara Meini, Annalisa Bartoli). Tre anni prima, nel 2019, Rai1 trasmise per la prima volta una partita della nazionale di calcio femminile il 18 giugno, in prima serata, Italia-Brasile.

Ricordiamo che attualmente La7 trasmette ogni sabato pomeriggio una partita della Serie A femminile.