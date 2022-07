Dopo il successo mediatico ottenuto nell’estate del 2019, con la partecipazione ai mondiali (evento che non accadeva da vent’anni) e con una prima serata su Rai 1 (per la prima volta nella storia), la nazionale azzurra di calcio femminile si appresta a prendere parte agli Europei che si terranno in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022.

L’Italia allenata da Milena Bertolini, che ai mondiali del 2019 riuscì ad arrivare fino ai quarti di finale, nella fase a gironi dell’Europeo (Gruppo D), incontrerà la Francia, l’Islanda e il Belgio. Dopo la fase a gironi, inizierà la fase di eliminazione diretta, dai quarti di finale in poi.

Sky trasmetterà tutte le partite della UEFA Women’s Euro 2022. In fondo, trovate tutti i dettagli riguardanti la fase a gironi. Tra i talent che si occuperanno degli europei femminili, troveremo Mario Giunta, Betty Bavagnoli, Fabio Caressa, Giancarlo Padovan, Moris Gasparri, Alessandro Costacurta, Margherita Cirillo, Giorgia Cenni e Francesco Cosatti.

Come seguire gli Europei di calcio femminile in chiaro sulla Rai

Gli europei di calcio femminile saranno disponibili anche in chiaro sulle reti Rai con 31 partite, tutte in diretta, dalla gara inaugurale fino alla finale del prossimo 31 luglio, e con pre e post-partita dedicati alle partite dell’Italia, interviste e commenti quotidiani.

Rai 1 sarà la rete delle partite delle azzurre, Rai 2 ospiterà le partite in diretta della seconda fase (quarti, semifinale ed eventuale finale senza l’Italia), mentre Rai Sport + HD trasmetterà le dirette dei primi due turni della fase a gironi e le differite dell’ultimo turno, a causa della contemporaneità con il mondiale di atletica di Eugene, in Oregon.

Su RaiPlay, invece, andranno in onda, in diretta, tutte le partite.

La squadra di talent, tutta al femminile, sarà composta da Donatella Scarnati, Tiziana Alla, Carolina Morace, Simona Rolandi, Katia Serra, Alessandra D’Angiò e Sara Meini, con il coordinamento giornalistico di Annalisa Bartoli.

Domenica 10 luglio 2022 su Rai 2, alle ore 18:50, infine, andrà in onda un docu-film dal titolo Azzurro Shocking – Come le donne si sono riprese il calcio.

Come vedere gli Europei di calcio femminile su Sky

Fase a Gironi

PRIMA GIORNATA

Mercoledì 6 luglio

Ore 21, Inghilterra-Austria

Telecronaca di Gaia Brunelli e commento di Martina Angelini

su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Giovedì 7 luglio

Ore 21, Norvegia-Irlanda del Nord

Telecronaca di Davide Polizzi e commento di Massimo Morales

su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Venerdì 8 luglio

Ore 18, Spagna-Finlandia

Telecronaca di Gaia Brunelli e commento di Martina Angelini

su Sky Sport Football e Sky Sport 251

Ore 21, Germania-Danimarca

Telecronaca di Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli

su Sky Sport Football e Sky Sport 251

Sabato 9 luglio

Ore 18, Portogallo-Svizzera

Telecronaca di Davide Polizzi

su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Ore 21, Olanda-Svezia

Telecronaca di Gaia Brunelli e commento di Martina Angelini

su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Domenica 10 luglio

Ore 18, Belgio-Islanda

Telecronaca di Gianluigi Bagnulo e Massimo Morales

su Sky Sport Football e Sky Sport 251

Ore 21, Francia-Italia

Telecronaca di Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli

su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

SECONDA GIORNATA

Lunedì 11 luglio

Ore 18, Austria-Irlanda del Nord

Telecronaca di Gaia Brunelli e commento di Martina Angelini

su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Ore 21, Inghilterra-Norvegia

Telecronaca di Davide Polizzi

su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Martedì 12 luglio

Ore 18, Danimarca-Finlandia

Telecronaca di Federico Botti

su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Ore 21, Germania-Spagna

Telecronaca di Gaia Brunelli e commento di Martina Angelini

su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Mercoledì 13 luglio

Ore 18, Svezia-Svizzera

Telecronaca di Gianluigi Bagnulo e Massimo Morales

su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Ore 21, Olanda-Portogallo

Telecronaca di Davide Polizzi

su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Giovedì 14 luglio

Ore 18, Italia-Islanda

Telecronaca di Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli

su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Ore 21, Francia-Belgio

Telecronaca di Gaia Brunelli e commento di Martina Angelini

su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251