Metabolizzata la delusione per il mancato accesso ai Mondiali, l’Italia allenata da Roberto Mancini si rituffa nella competizione in cui è campione in carica: i campionati europei. Gli azzurri ripartiranno dalla stessa nazionale che batterono l’11 luglio 2021 nella finale di Euro 2020 ossia l’Inghilterra.

Italia-Inghilterra, prima partita valevole per le qualificazioni degli Europei 2024, andrà in onda stasera su Rai 1 a partire dalle ore 20:30, subito dopo il Tg1, con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, gli interventi in studio di Lele Adani con Alessandro Antinelli e le interviste da bordocampo di Tiziana Alla e Andrea Riscassi.

La partita si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, con la nazionale azzurra che torna a giocare nella casa degli ormai futuri Campioni d’Italia dopo dieci anni. L’arbitro sarà il serbo Srđan Jovanović.

Per quanto riguarda le qualificazioni alla prossima edizione degli Europei, che si giocherà in Germania nell’estate 2024, l’Italia è stata inserita nel Gruppo C insieme alla già citata Inghilterra, l’Ucraina, la Macedonia del Nord (nazionale che evoca brutti ricordi…) e Malta.

Per quanto riguarda gli azzurri, c’è molta curiosità attorno a Mateo Retegui, attaccante argentino con cittadinanza italiana, convocato a sorpresa da Roberto Mancini, che, con molta probabilità, partirà subito titolare.

Retegui, che compirà 24 anni il prossimo 29 aprile, attualmente gioca in Argentina, nel Tigre ma è un giocatore di proprietà del Boca Juniors.

Nell’edizione 2022 della Primera División, il campionato argentino, vinta dal Boca Juniors, Retegui è risultato il capocannoniere del torneo con 19 reti segnate in 27 partite.

Nell’edizione 2023 del campionato argentino, iniziata a fine gennaio, Retegui ha già segnato 6 reti e, al momento, si trova al primo posto della classifica marcatori.

Un ottimo biglietto da visita, quindi, per un giocatore che, esperti di calcio internazionale a parte, era davvero sconosciuto ai più.

Ricordiamo che, oltre all’Inghilterra, il prossimo 26 marzo, l’Italia affronterà in trasferta la nazionale di Malta.