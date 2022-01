Il 13 gennaio 2022 ricorrono i 10 anni dal naufragio della Costa Concordia, costato la vita a 32 persone tra ospiti e membri dell’equipaggio: la più piccola, Dayana Arlotti, aveva 6 anni ed è precipitata nell’acqua nell’ultimo movimento della nave, quello che l’appoggiò definitivamente sugli scogli dell’Isola del Giglio; il più anziano, Giovanni Masia, di anni ne aveva 86 e nella calca aveva perso di vista i suoi familiari, riusciti invece a salire sulle scialuppe. Sono due delle tante, troppe, storie raccontate da Pablo Trincia con Debora Campanella nel loro ultimo lavoro, Il dito di Dio – Voci dalla Concordia, prodotto da Spotify Studios in collaborazione con Chora Media di Mario Calabresi. Nove puntate in tutto, da un’ora circa ciascuna, pubblicate su Spotify a blocchi di due a settimana, il giovedì, a partire dal 16 dicembre per arrivare esattamente a giovedì 13 gennaio, giorno in cui si ricorda il decimo anniversario del naufragio più grave di una nave passeggeri avvenuto nelle acque italiane.

Il dito di Dio, Pablo Trincia e le voci della Concordia su Spotify

Il viaggio di Pablo Trincia e della Costa Concordia inizia proprio con quella crociera nel Mediterraneo, salpata da Savona, arrivata a Barcellona e Palermo, ripartita poi il 12 gennaio da Civitavecchia per l’ultima tratta, mai compiuta dal momento che un inchino all’Isola del Giglio provoca uno squarcio di 70 metri nella carena della nave, dovuto all’impatto con degli scogli ‘affioranti’, le Scole, che non lascia scampo alla Concordia. I ritardi, le incertezze, le scelte incomprensibili del capitano Francesco Schettino – l’unico a dover prendere decisioni sull’imbarcazione, “primo dopo Dio” come da lui stesso detto – determinarono una situazione senza scampo per decine di persone: mentre lui e parte dell’equipaggio trovarono riparo su una scialuppa e seguirono le operazioni di soccorso da uno scoglio dell’Isola, migliaia di persone – erano in 4229 a bordo quella sera – cercavano di salvarsi lottando contro il tempo, contro il freddo e contro l’acqua. Ricordiamo ancora le immagini dei passeggeri in fila sul fianco della nave per scendere dalla biscaggina di salvataggio mentre il comandante De Falco della Capitaneria di Porto di Livorno intimava al capitano Schettino, senza successo, di risalire a bordo. Quel “Salga a bordo, cazz0!” risuona ancora nelle nostre orecchie.

Pablo Trincia torna al podcast dopo Veleno per raccogliere le voci della Concordia, quelle di chi ricorda quel viaggio, quella notte e quegli affetti che non sono mai arrivati a riva. C’è chi non è stato mai più ritrovato. Le prime puntate servono a entrare nelle storie dei protagonisti, di chi si è salvato e di chi è rimasto su quella nave con la madre, il padre, i figli che vi sono morti: se ne seguono le storie con la consapevolezza che non ci sarà sempre un lieto fine. C’è anche la ricostruzione dell’incidente: si insiste sulla richiesta del maitre al comandante per un omaggio alla madre sull’Isola del Giglio, si torna su quel nome (addirittura si va alla ricerca della incolpevole mamma, che quella sera non era alla finestra come se poi questo potesse cambiare qualcosa), anche se alla fine decisioni e comandi sono solo del capitano. L’incredibile, ancor più dell’urto con gli scogli, sono i 70′ persi dal comandante (impatto alle 21.45, segnale di abbandono nave alle 22.54), impegnato a giustificarsi più che a salvare nave e passeggeri: in questo senso uno dei passaggi più significativi è il secondo che manifesta tutto il proprio disgusto per la condotta del suo superiore. Parlano passeggeri e personale, soprattutto di vertice; non si parla dell’inchiesta, non parlano i vertici della società. C’è solo chi era su quella nave e chi aspettava che da lì qualcuno tornasse, insieme a qualche voce dell’Isola che quella notte accolse i naufraghi: tra questi una delle più toccanti e commoventi è la voce della 91enne Nunziatina.

Le voci, dicevamo: quelle della disperazione arrivano alla quinta puntata. Tra le registrazioni delle telefonate dei passeggeri ai Carabinieri e alla Capitaneria, tra le testimonianze di chi c’era, l’angoscia è tangibile. Ecco perché non si consiglia a cuor leggero di seguire 9 ore di racconto su un naufragio. E la mancanza di immagini rende tutto ancora più duro.

“Costa Concordia: cronaca di un disastro” su Rai 2

La commemorazione passa anche per la prima serata di Rai 2 che nel prime time di giovedì 13 gennaio 2022, alle 21.20, propone in prima visione il doc Costa Concordia: cronaca di un disastro. Si tratta di una coproduzione italo-tedesca firmata da Zeitsprung Produktion con Rai Documentari e Sky Studios, scritto da scritto da Mariangela Barbanente e Michael Müller e diretto dallo stesso Müller.

Il doc recupera materiali inediti, nuove testimonianze e integra con ricostruzioni filmate la notte del 13 gennaio 2012: alle 21.45 l’impatto con Le Scole dell’Isola del Giglio, alle 22.54 l’abbandono nave, mentre da tempo i passeggeri e l’equipaggio non sapeva come comportarsi, visto che dal capitano non arrivavano comunicazioni certe. E infatti al centro della storia c’è il capitano Schettino, condannato a 16 anni di reclusione, dopo 3 gradi di giudizio, per la morte di 32 persone.

I racconti dei passeggeri, di alcuni membri dell’equipaggio di navigazione e artistico, dei soccorritori, degli abitanti del Giglio, insieme alle registrazioni delle chiamate di soccorso accompagnano la ricostruzione di quelle ore. Tra i testimoni Giuseppe Miccoli, passeggero che si ritrovò a condurre una scialuppa, i tedeschi Matthias Hanke e Marcel Zuhn che cercarono di salvare due connazionali, l’indimenticato Gregorio de Falco, all’epoca capo della sezione operativa della Capitaneria di porto di Livorno (e ora senatore) e Mario Pellegrini, all’epoca vicesindaco del Giglio, che salì a bordo sulla nave capovolta per portare soccorso e rischiò di morirvi.

Sul fronte dell’inchiesta e del procedimento giudiziario, si sentono anche le versioni del giudice Francesco Verusio, procuratore che ha condotto il processo sul naufragio, e dell’avvocato Saverio Senese, difensore di Schettino nel processo d’appello, che ha chiesto una revisione della sentenza alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione del diritto di difesa.

La storia processuale, dunque, non è conclusa.

“Costa Concordia: Trappola in mare” su Nove

Già disponibile su Discovery+ lo speciale Costa Concordia: Trappola in mare, in onda sabato 15 gennaio alle 21.25 in prima tv su Nove. Anche in questo caso ci sono testimonianze di passeggeri, membri dell’equipaggio, figure centrali nelle operazioni di soccorso, come quella del già citato comandante de Falco.

quella notte con testimonianze esclusive in prima persona dei sopravvissuti e dei soccorritori, filmati inediti, grafiche computerizzate e approfondimenti da parte dei maggiori esperti, per raccontare in maniera dettagliata i fatti di quel tragico evento.