Concordia, Pablo Trincia prepara un podcast sul naufragio della Costa

Con un post su Twitter, Pablo Trincia annuncia il suo prossimo podcast: dopo Veleno, Trincia si dedicherà al naufragio della Costa Concordia, avvenuto nella notte del 13 gennaio 2012 e che ha provocato la morte di 32 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Questo l’argomento del suo prossimo podcast, che molto probabilmente uscirà proprio a inizio 2022, in occasione del decennale del naufragio.

Ora lo posso annunciare: Il mio prossimo podcast ricostruirà la storia del naufragio della Concordia. È una mega-serie alla quale lavoro da mesi. Ho già parlato con decine di persone, ma se avete qualcosa da raccontarmi: [email protected] Uscirà prossimamente. pic.twitter.com/ClQ8mjz4CF — Pablo Trincia (@PabloTrincia) July 29, 2021

In realtà, come si legge nel post, Trincia sta lavorando da tempo al suo progetto ‘narrativo-investigativo’, che definisce una “mega-serie” alla quale lavora da mesi. Ma come nel suo stile, sempre pronto all’ascolto delle varie fonti e sempre pronto a rivedere contenuti e conclusioni alla luce dei fatti che raccoglie con le sue indagini, ha pubblicato di fatto una call per invitare chi abbia qualcosa da raccontare su quanto successo la sera del 13 gennaio 2012 a contattarlo. Ma conoscendo il suo modus operandi, è motivo di interesse tutto quello che è successo nei giorni precedenti e nelle ore successive all’urto con lo scoglio nei pressi all’Isola del Giglio. E anche sulla condotta precedente del comandante Vincenzo Schettino, alla guida della Costa Concordia, condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio e la morte di 32 persone.

Quello di Trincia è un modello narrativo e investigativo di spessore e coinvolgente: il caso Veleno, con cui ha dolorosamente, faticosamente e dettagliatamente ricostruito, lo ha decisamente dimostrato, riuscendo peraltro a ‘riaprire’ il caso se non sul piano processuale, su quello ancor più complicato delle emozioni e delle vite vissute. E aspettiamo con ansia questo nuovo capitolo del racconto del reale firmato Trincia.