Non si ferma la programmazione speciale, con annesse variazioni di palinsesto nel daytime e anche nel prime time per omaggiare la Regina Elisabetta II, scomparsa giovedì 8 settembre all’età di 96 anni, e per seguire i primi passi di Re Carlo III alle prese con i doveri di sovrano e i cerimoniali di corte per la successione.

Mentre ci si organizza per seguire in diretta i funerali di Stato, fissati per lunedì 19 settembre alle 12 – ora italiana – a Westminister Abbey, la tv italiana puntella i suoi palinsesti di servizi e di dirette per seguire gli eventi più importanti, approfittando soprattutto dei contenitori informativi del daytime che sanno di cosa parlare per le prossime due settimane.

La programmazione speciale di lunedì 12 Settembre prevede due appuntamenti in prima serata.

Su Ra1 si recupera la puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta dedicata alla Regina, con Alberto Angela che ripercorre la vita e il regno di “Elisabetta II – L’ultima grande Regina“, che era stata fissata per domenica 11 ma che è stata sostituita dalla diretta dalla finale dei Mondiali di Pallavolo che ha visto l’Italia protagonista. Un omaggio particolare, per tanti motivi: diciamo che nella memoria, e nel cuore, dei telespettatori è ancora vivo l’ultimo saluto a Piero Angela, scomparso lo scorso 13 agosto dopo aver celebrato il suo personale Giubileo di Platino per i 70 anni di servizio in Rai. E c’è un ‘doppio salto mortale emotivo’ per il pubblico tv nel vedere Alberto Angela ‘ricordare’ Elisabetta II sia pure con una replica di una puntata nell’ultima stagione di Ulisse.

Su La7 tocca invece a uno speciale Atlantide in prima serata dal titolo “Elisabetta – Regina per sempre” con Andrea Purgatori che ospita, tra gli altri, Barbara Serra, Marianna Aprile e Mauro Biani.

Alberto Angela ricorda la Regina Elisabetta II

Elisabetta II, l’ultima Regina è andata in onda nella primavera 2022 di Ulisse – Il piacere della scoperta, proprio in occasione del Platinum Jubilee della Regina, celebrato a giugno. Quello di Angela è un viaggio che attraversa i momenti chiave del Novecento e racconta di come la famiglia reale è entrata nel nuovo millennio. Tra Guerre mondiali e l’indipendenza delle Colonie, dall’impero a un regno che ha cercato di non perdere il suo pregio, la monarchia britannica ha potuto contare sulla capacità di Elisabetta di coniugare ruolo e peso politico. Ma famiglia reale è anche sinonimo di gossip. Scandali, difficoltà, obblighi di corte, trasformazioni politiche e sociali, ma anche momenti di grande popolarità, coincidenti per lo più per i grandi eventi cerimoniali, matrimoni su tutti: nel 1981 quello più che sfortunato – dettato dal dovere più che dal sogno – di Carlo e Diana, poi nel 2011 quello più realistico, ma davvero voluto per amore, di William e Kate, per arrivare nel 2018 alle nozze di Harry e Meghan, da cui è scaturita l’uscita di scena del minore dei figli di Diana, che ha abbandonato il titolo di membro senior della famiglia reale. Subito dopo lo scandalo che ha travolto il terzogenito di Elisabetta, Andrea, coinvolto del traffico sessuale di Epstein. In tutto questo a cercare di tenere dritta la barra c’è stata lei, Elisabetta II, quintessenza stessa della Corona del Regno Unito. Immagini di repertorio che risalgono all’abdicazione dello zio Edoardo VIII nel 1936 e arrivano fino al funerale del principe Filippo, scomparso nel 2021 a pochi giorni dal suo 100esimo compleanno. Ospite d’eccezione l’attrice Helen Mirren, premio Oscar per la sua interpretazione della regina in The Queen. Non manca neanche il commento di Antonio Caprarica. Per chi non l’ha vista e per chi vuole rivederla, l’occasione è data lunedì 12 settembre 2022 alle 21.25 su Rai 1.