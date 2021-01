Ethan Hawke si prepara a entrare nell’universo Marvel. L’attore che recentemente è stato protagonista della miniserie The Good Lord Bird di Showtime in Italia su Sky e Now Tv, raggiunge Oscar Isaac in Moon Knight uno dei tanti progetti Marvel in fase di preparazione per Disney+.

Le riprese della serie, che ancora non sappiamo se sarà una limited series/miniserie come sembrerebbero essere un po’ tutti i progetti Marvel per Disney+, o se sarà una serie tv vera e propria costruita su più stagioni, dovrebbero iniziare a marzo a Budapest.

Quello che finora sappiamo è che Ethan Hawke sarà un cattivo in Moon Knight, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sul suo ruolo. Nei fumetti il nemico principale del protagonista è Bushman, un mercenario che in passato ha lavorato con Mr. Knight ma i due si separano quando Bushman uccide ferocemente un archeologo con il solo scopo di recuperare dell’oro egizio che avevano appena scoperto.

Oscar Isaac sarà il protagonista nei panni di Moon Knight, un personaggio che sin dal suo esordio nel 1975 ha avuto diverse incarnazioni nei fumetti a partire da un ex marine diventano mercenario con più alter ego fino a essere la versione sulla terra del dio della luna egiziano Khonshu. Il suo nome vero è Marck Spector ma si fa chiamare anche Jake Lockley o Steven Grant.

Registi della serie saranno Mohamed Diab, già dietro il drama mediorientale Clash, Justin Benson e Aaron Moorhead regista indiano di film horror come The Endless. Inoltre nel cast della serie ci sarà anche May Calamawy recentemente vista in Ramy (su StarzPlay in Italia).

Dopo il recente arrivo diWandaVision su Disney+, Marvel si prepara a invadere la piattaforma di streaming di nuove produzioni seriali che occuperanno tutte le settimane visto che Disney ha scelto di rilasciare in modo episodico le proprie serie tv. Dopo i 9 episodi di WandaVision il 19 marzo arriverà Falcon and the Winter Soldier composta da 6 episodi a maggio sarà poi la volta dei 6 episodi di Loki mentre in estate arriverà l’animata What If…?. Tra le altre serie tv annunciate c’è Hawkeye, Ms Marvel, She-Hulk, Secret Invasion e tanti altri ancora con l’obiettivo di ampliare l’universo Marvel tra cinema e tv.