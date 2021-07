Come anticipato nei giorni scorsi, quest’anno si celebra il 30esimo anniversario del Trofeo Luigi Berlusconi (giunto alla 25esima edizione). La sfida amichevole vedrà contrapporsi il Monza e la Juventus e sarà trasmessa in diretta alle ore 21.00 domani sera, sabato 31 luglio, su Italia 1.

A curare la telecronaca di Monza-Juventus sarà Massimo Callegari, con il commento tecnico di Massimo Paganin (in studio, dalle 20.30 è previsto un prepartita con Monica Bertini, mentre l’inviato a bordocampo Gianni Balzarini).

La situazione telecronisti a Mediaset è molto delicata, visto quanto accaduto nelle scorse settimane, allorquando il Biscione ha fatto sapere di essere pronto a portare in tribunale Pierluigi Pardo, dopo che questo era stato annunciato da Pier Silvio Berlusconi come il telecronista in esclusiva delle partite in chiaro (su Canale 5) della Champions League. Circostanza smentita pochi giorni dopo dalla notizia della presenza di Pardo nella squadra dei telecronisti di Dazn (che da questa stagione trasmetterà sette partite su dieci del campionato di Serie A).

Stando alle indiscrezioni che circolano nell’ambiente, Mediaset in questo periodo starebbe cercando un nome di richiamo per colmare l’assenza di Pardo, tra i più apprezzati telecronisti nel nostro Paese.

Non va dimenticato che da questa stagione Mediaset trasmetterà anche tutti i match di Coppa Italia e che al momento l’unica voce ‘riconoscibile’ è quella di Massimo Callegari (l’anno scorso era a Dazn).

Quale telecronista arriverà dunque a Cologno Monzese, per affiancare Callegari e per risolvere il ‘problema Pardo’? Al momento non ci sono nomi papabili (meglio un giovane da lanciare o una scelta più di garanzia?), anche se resta la suggestione del ritorno a ‘casa’ di Sandro Piccinini (dato, in realtà, vicinissimo ad Amazon).

P.S. Domani, oltre a Monza-Juventus, sono in programma altre sette amichevoli di spessore, tutte visibili su Sky. Si tratta di Bayern Monaco-Napoli e Augsburg-Cagliari (ore 15.30), Atalanta-Pordenone (16.30), Mainz-Genoa (17.30), Lens-Udinese (18.00), Roma-Siviglia (18.30), Nizza-Milan (20.30).