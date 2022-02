“Caro Marco, mia cara Antonia, sì, sono a casa, evidentemente in quarantena. Ho fatto un test anti-Covid, sono risultata positiva, quindi ho il Covid, ma sto bene come vedete, è solo un lieve raffreddore. Non sono preoccupata perché ho tre dosi di vaccino” ha annunciato in apertura della puntata odierna di Unomattina Monica Giandotti, che questa mattina ha condotto la trasmissione da casa sua, con Marco Frittella regolarmente in studio

Non è la prima volta che la giornalista si ritrova a dover condurre il programma da casa propria, circostanza già verificatasi anche nella scorsa edizione. Marco Frittella, che fa coppia al timone di Unomattina con Monica Giandotti da due stagioni, è potuto rimanere in studio grazie alle disposizioni che prevedono che per chi si sia sottoposto alla dose booster per la vaccinazione anti-Covid non è previsto alcun isolamento. L’unica norma prescritta, infatti, è quella di sottoporsi per dieci giorni a un’auto-sorveglianza, per la quale si intende necessario, oltre al quotidiano monitoraggio delle proprie condizioni (l’auto-sorveglianza è valida fin tanto che un soggetto entrato a contatto con un positivo si mantiene asintomatico), indossare una mascherina di tipo Ffp2, come fatto quest’oggi da Frittella.

Frittella e Giandotti, fra l’altro, non è la prima volta che si trovano costretti ad indossare una mascherina di questo tipo per andare in onda, evento che si è ripetuto più volte nelle ultime settimane, così come accaduto anche in altre trasmissioni (la prima ad inaugurare questa pratica, che di fatto permette ai conduttori di andare in onda da studio senza ricorrere a conduzioni da remoto, già sperimentate durante questa pandemia, è stata Anna Falchi a I Fatti Vostri).