Un risveglio diverso questa mattina per i telespettatori che seguono UnoMattina: infatti, sintonizzandosi sul contenitore mattutino di Rai 1, avranno trovato una novità, ovvero la sola presenza in studio di Marco Frittella. Monica Giandotti condurrà infatti l’appuntamento odierno da casa a causa delle disposizioni Covid.

In apertura di puntata i due si sono salutati, con la Giandotti che è si è collegata dallo studio di casa sua, ricolmo di libri e con un divano in pelle sullo sfondo. Seppure l’audio del collegamento non fosse ottimo, come fatto notare da Frittella, la Giandotti ha cercato di spiegare il motivo della sua assenza dagli studi di Saxa Rubra. Nelle scorse ore la giornalista, al timone da quest’anno insieme al collega del Tg1 di UnoMattina, avrebbe avuto un contatto con una persona risultata poi positiva al Covid.

In attesa quindi di un tampone negativo, che consentirà poi alla Giandotti di tornare nel centro di produzione Rai, l’ex giornalista del Tg3 sarà chiamata a condurre la trasmissione da casa, in collegamento Skype. Frittella infatti ha assicurato che i due continueranno a guidare insieme il programma, anche se evidentemente sarà lui a dover prendere più spazio data l’inevitabile difficoltà nell’interagire con ospiti in studio o anche in collegamento da parte della Giandotti.

Monica Giandotti non è però la prima a dover sperimentare una conduzione da casa (negli scorsi mesi lo hanno fatto Lilli Gruber, Myrta Merlino, Camila Raznovich, tornata solo ieri a condurre da studio, a Roma, Kilimangiaro, Carlo Conti). È notizia di ieri poi che anche i due conduttori di Ogni Mattina, Alessio Viola e Adriana Volpe, da oggi dovranno condurre da casa il programma di Tv8, a causa del caso di positività al Covid riscontrato in Giovanni Ciacci. In studio a cercare di coordinare gli spazi ci sarà Davide Camicioli, che già aveva sostituito per alcuni giorni Viola in seguito all’incidente che lo aveva tenuto lontano dal programma.