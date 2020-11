Nuova tegola sopra Ogni mattina, il programma di infotainment in onda su Tv8 dal lunedì al venerdì dalle 9:45 alle 14. Pochi giorni fa lo stilista dei VIP Giovanni Ciacci ha comunicato tramite i social di esser risultato positivo al Coronavirus. Ciacci, oltre ad essere un opinionista fisso nei programmi di Barbara d’Urso, fa parte del cast della trasmissione dalla sua prima puntata – andata in onda il 29 giugno 2020 – con la sua rubrica dedicata alle ‘pagelle di Ciacci’ all’interno dello spazio rotocalco. La notizia chiaramente ha messo in allerta il gruppo di lavoro di Ogni mattina ed ha comportato dei cambiamenti.

Dunque si è subito messo in atto il protocollo che serve a mettere in sicurezza il gruppo di lavoro in attesa di eventuali accertamenti del caso. Adriana Volpe e Alessio Viola continueranno ad essere presenti ma da domani, lunedì 30 novembre 2020, i due conduttori continueranno a lavorare da casa loro. In studio al loro posto ci sarà Davide Camicioli che a questo punto ritorna come una sorta di supplenza.

Già, perché il giornalista è stato già conduttore ‘in extremis’ per diversi giorni tra il mese di settembre ed ottobre, nel periodo in cui Viola si è dovuto assentare per riprendersi da un incidente che lo mise K.O.

Ogni mattina, Adriana Volpe: “Il programma non chiude!”

Intanto il cammino di Ogni mattina prosegue nonostante le persistenti voci di una presunta (ripetiamo, presunta) chiusura per degli ascolti che certamente non stanno brillando d’oro. Recentemente Adriana Volpe – che con le unghie e con i denti tenta di difendere il difendibile – ha risposto ad una sua follower su Instagram in un post del suo profilo datato 13 novembre, l’utente chiedeva se la possibilità che il programma possa chiudersi sia concreta o no. Questa è stata la sua risposta: