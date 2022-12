Mondiali di Qatar 2022, è tempo di bilancio più o meno definitivo (sabato la finalina, domenica pomeriggio la finalissima). E dalle parti di Rai Sport si osserva un certo nervosismo. Oggi pomeriggio la direttrice Alessandra De Stefano si è sfogata su Twitter, rispondendo ad alcune critiche ricevute nel corso di queste settimane per la conduzione de Il circolo dei mondiali (stasera l’ultima puntata su Rai1, sabato e domenica andrà in onda solo su RaiPlay):

La correttezza è fondamento delle mia esistenza, del mio mestiere. Colleghi della carta stampata, e non solo, mi hanno attaccato perché ero senza voce!!! Hanno giudicato #Ilcircolodeimondiali su una sola puntata. Ignorato ascolti e share. Le menzogne mi indignano. Siete il nulla.

Un tweet sotto al quale si leggono i commenti di due pezzi da 90 di RaiSport, ossia il conduttore dei pre partita in Qatar Alessandro Antinelli (capo redattore centrale) e la storica team leader della testata sportiva della tv pubblica Donatella Scarnati. Il primo ha sottolineato che “l’integrità è molto fastidiosa” e che “per questo vengono fabbricate menzogne su commissione“, la seconda ha elogiato la collega ancor più esplicitamente definendola “esigente, entusiasta e ironica“.

Insomma, i vertici di RaiSport fanno quadrato intorno alla direttrice, che nei giorni scorsi aveva incassato con autoironia la divertente parodia di Barbara Foria (qualcuno la informi che, considerate le recenti news, è il momento di tornare a vestire i panni di Myrta Merlino).

Intanto Lele Adani durante la telecronaca di Argentina-Croazia di ieri sera su Rai1, tra una cammello da dribblare e un “elargisce amore a tutti attraverso una palla da calcio” (cit.), si è lasciato sfuggire un “e noi dobbiamo stare a contenerci per chi? Per quello che sta dando questo giocatore a tutti noi?“, con riferimento alle critiche subite nei giorni precedenti per un eccesso di partecipazione in occasione delle partite giocate da Messi.