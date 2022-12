Si avvicina l’epilogo dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo la semifinale tra Argentina e Croazia andata in scena ieri, oggi è la volta di Francia-Marocco. La vincente affronterà l’Argentina nella finalissima in programma domenica 18 dicembre alle ore 16.00 (ore italiane). La nazionale che invece questa sera perderà sfiderà nella finalina per il terzo e il quarto posto la Croazia sabato 17 sempre alle ore 16.00.

Ma veniamo a Francia-Marocco, non prima di aver ricordato che le reti Rai hanno proposto tutti i match dei Mondiali in esclusiva totale (anche in live streaming su RaiPlay).

Dunque, ecco la programmazione dettagliata della sfida di oggi mercoledì 14 dicembre 2022, con i nomi dei telecronisti.



MONDIALI QATAR 2022, LA PARTITA DI OGGI IN DIRETTA TV

Francia-Marocco sarà trasmessa in diretta dallo stadio Al-Bayt su Rai1 a partire dalle ore 19.40, con calcio di inizio alle 20.00. La telecronaca sarà affidata alla coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Da una parte la Nazionale campione del mondo in carica e tra le favorite dalla vigilia, dall’altra la rivelazione di Qatar 2022, che ha già eliminato Spagna e Portogallo dopo aver chiuso la fase a gironi al primo posto davanti a Croazia e Belgio. Per il Marocco un vero e proprio record, considerando che nessuna squadra africana era mai andata oltre i quarti di finale di un Mondiale.

Francia-Marocco ha il sapore di un derby: il Marocco è stato un protettorato francese dal 1912 al 1956 e quella marocchina è la comunità straniera più grande in Francia dopo l’algerina. A ciò si aggiunga il fatto che negli ultimi anni si sono registrate diverse tensioni tra i due governi, per esempio riguardo al numero dei visti per l’ingresso in Francia concessi ai cittadini marocchini.

MONDIALI QATAR 2022, GLI ALTRI PROGRAMMI DI OGGI

Dopo il fischio finale di Francia-Marocco su Rai1 andrà in onda l’ultima puntata de Il Circolo dei Mondiali, come sempre condotto dalla direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano, con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli.

A seguire la consueta pillola di BoboTV: Speciale Qatar, con gli ex calciatori Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.