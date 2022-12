Oggi e domani, verranno decretate le due nazionali che si giocheranno la ventiduesima Coppa del Mondo. Martedì 13 e mercoledì 14 dicembre, infatti, in prima serata su Rai 1, andranno in onda le semifinali dei Mondiali di Qatar 2022, entrambe a partire dalle ore 20.

Oggi torneranno in campo Argentina e Croazia. La nazionale albiceleste, capitata da Lionel Messi, arriva a quest’appuntamento dopo aver eliminato l’Australia agli ottavi di finale e i Paesi Bassi ai quarti di finale, dopo una partita entusiasmante conclusasi solamente ai calci di rigore, dopo che gli Arancioni erano riusciti ad acciuffare il 2-2, utile per andare ai tempi supplementari, con un gol al 101esimo minuto.

La Croazia, invece, che come ricordiamo è vicecampione del mondo in carica, gioca per ottenere l’accesso a quella che sarebbe la sua seconda finale consecutiva in un mondiale. I croati sono reduci dall’impresa contro il Brasile, anch’esso sconfitto ai rigori. Agli ottavi, invece, la nazionale capitanata da Luka Modric ha eliminato il Giappone.

Ricordiamo che tutte le partite dei mondiali vanno in onda in esclusiva sulla Rai e sono visibili anche in streaming su RaiPlay.

Di seguito, i dettagli della partita.

Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi 13 dicembre: programmazione tv

Argentina-Croazia andrà in onda a partire dalle ore 20, in diretta dallo Stadio Iconico di Lusail, su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Stefano Bizzotto e Lele Adani mentre in studio, ci saranno Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio. Il pre-partita avrà inizio alle ore 19:45.

Mondiali Qatar 2022: gli altri programmi

Dopo la partita, stasera alle ore 22 (tranne in caso di tempi supplementari ed eventuali rigori) tornerà l’appuntamento con Il Circolo dei Mondiali, il programma condotto da Alessandra De Stefano, con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli.

Alle ore 23 (anche in questo caso, l’orario può variare), sempre su Rai 1, tornerà anche BoboTV: Speciale Qatar, il format con Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.