Il gioco di parole è fin troppo semplice: L’aria che tira dalle parti del programma mattutino di La7 è una brutta aria. Il riferimento è al comunicato sindacale diffuso nelle scorse ore con il quale i lavoratori della rete diretta da Andrea Salerno denunciano presunti “comportamenti incivili e maleducati” da parte di Myrta Merlino, conduttrice, appunto, de L’Aria che Tira.

Nel dettaglio, nella nota anticipata da Fanpage si legge quanto segue:

La RSU, nell’incontro sindacale del 30 novembre, ha riportato all’Azienda le numerosissime segnalazioni pervenute da parte dei lavoratori sull’atteggiamento della giornalista Myrta Merlino conduttrice del programma L’Aria che Tira. II volto di rete frequentemente adotta nei confronti dei colleghi e del personale in appalto comportamenti incivili e maleducati; influenza la possibilità di prolungare contratti di personale specializzato che lavora professionalmente nella nostra azienda e, condiziona le turnazioni del personale interno con motivazioni che non possono essere considerate né di tipo professionale e né di tipo etico. La RSU esprime la sua ferma contrarietà nei confronti del comportamento della conduttrice ed auspica che dopo questa formale segnalazione vengano finalmente adottate le necessarie misure da parte dei vertici aziendali al fine di ripristinare il corretto rapporto individuo – Azienda e di ristabilire il giusto clima lavorativo, ad oggi deteriorato. RSU La7Roma, 01 dicembre 2022.

TvBlog ha contattato La7 per capire se ci fosse un commento ufficiale da parte dell’azienda e della conduttrice che dal lunedì al venerdì conduce L’aria che tira. La risposta è stata “no comment“. Anche in onda stamattina, almeno fino a questo momento, Myrta Merlino non ha fatto cenno alla notizia, di cui ad ora non c’è alcuna traccia sul sito del Corriere della sera, che con La7 condivide l’editore. Sul sito dell’altro principale quotidiano italiano, La Repubblica, invece, la pagina che ospitava l’articolo con la news al momento non è raggiungibile (Pagina non disponibile).

Non è la prima volta che una conduttrice tv viene presa di mira dai sindacati dei lavoratori. Di recente una situazione simile ha coinvolto sul fronte Rai Mara Venier.