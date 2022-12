Procedono senza soste, i mondiali di Qatar 2022. Terminata ieri, infatti, la fase a gironi, oggi si entra immediatamente nella fase ad eliminazione diretta con le prime due partite degli ottavi di finale che andranno in onda entrambe su Rai 1. Oggi tornano in campo Paesi Bassi, Stati Uniti, Argentina e Australia.

La giornata di ieri, come già anticipato, ha completato il tabellone degli ottavi di finale, con Svizzera e Corea del Sud che hanno conquistato l’accesso alla fase successiva insieme a Brasile e Portogallo, già qualificate da tempo.

Ricordiamo che tutte le partite dei mondiali (qui, il calendario completo) vanno in onda in esclusiva sulla Rai e sono visibili anche in streaming su RaiPlay.

A seguire, la programmazione nel dettaglio di oggi, sabato 3 dicembre 2022.

Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi 1 dicembre: programmazione tv

Alle ore 16, in diretta dallo Stadio Khalifa, andrà in onda su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay, la partita Paesi Bassi-Stati Uniti, con telecronaca a cura di Luca De Capitani e Sebino Nela. In studio, ci saranno Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio. Il pre-partita avrà inizio alle ore 15:40.

Per quanto riguarda le partite della sera, invece, alle ore 20, in diretta dallo Stadio Ahmad bin Ali, andrà in onda sempre su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay, la partita Argentina-Australia. La telecronaca sarà a cura di Stefano Bizzotto e Lele Adani, con interviste realizzate da Stefano Rizzato. In studio, ci saranno Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio. Il pre-partita avrà inizio alle ore 19:45.

Mondiali Qatar 2022: gli altri programmi

Dopo la partita in prima serata (tranne in caso di tempi supplementari e di eventuali rigori), su Rai 1 andrà in onda il consueto appuntamento con Il Circolo dei Mondiali, il programma condotto da Alessandra De Stefano, con Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli, più altri ospiti presenti in studio e in collegamento.

Successivamente, sempre su Rai 1, andrà in onda la pillola quotidiana di BoboTV: Speciale Qatar, il format con Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.