La partita valida per il terzo turno della fase a gironi dell’Europeo Under 19 sarà trasmessa su RaiPlay. Tutti i dettagli

L’Italia Under 19, con le prime due partite dell’UEFA European Under-19 Championship, il campionato europeo Under 19 che si sta svolgendo in Irlanda del Nord, ha praticamente raggiunto in scioltezza gli obiettivi minimi di quest’edizione ossia il passaggio in semifinale e la qualificazione alla prossima edizione del Mondiale Under 20 (l’altra nazionale già qualificata è la Francia).

La nazionale azzurra allenata da Bernardo Corradi sta brillando soprattutto grazie ai gioiellini del Milan, Francesco Camarda e Kevin Zeroli, entrambi autori di due gol e al primo posto anche della classifica marcatori del torneo. Ricordiamo che, nella prima partita, l’Italia ha vinto 2-1 contro la Norvegia mentre, nella seconda partita, gli azzurri hanno battuto i padroni di casa dell’Irlanda del Nord con un sonoro 3-0.

La terza partita della fase a gironi, che vedrà l’Ucraina come avversaria degli azzurri, è pressoché inutile per la nostra nazionale considerando anche che l’Italia è matematicamente certa del primo posto del Girone A con 6 punti e che, alle semifinali, affronterà la seconda classificata del Girone B, un girone dove tutto è ancora aperto, con la Francia a 6 punti e la Spagna a 4 punti che si affronteranno domani, 22 luglio.

Gli azzurri dovrebbero scendere in campo con un 4-3-1-2 e un ampio turnover con Magro in porta, linea difensiva composta da Magni, Mané, Chiarodia e Pagnucco, centrocampo con Harder, Romano e Di Maggio, Anghelé trequartista ed Ebone e Sia coppia d’attacco.

Di seguito, tutti i dettagli per seguire in diretta Italia-Ucraina, che si giocherà alle ore 20 all’Inver Park di Larne.

Italia-Ucraina, Under 19, tv: dove vederla

Italia-Ucraina non andrà in onda in tv ma sarà visibile su RaiPlay, precisamente sul canale RaiPlay Sport 1, a partire dalle ore 20 (il collegamento avrà inizio alle ore 19:50).

La telecronaca sarà a cura di Gianluigi Zamponi e Ubaldo Righetti.

Il match sarà replicato domani, lunedì 22 luglio, alle ore 15:10 su Rai Sport.