La partita valida per il secondo turno della fase a gironi dell’Europeo Under 19 sarà trasmessa su RaiPlay. Tutti i dettagli

L’avventura della nazionale azzurra Under 19 nella 70esima edizione dell’UEFA European Under-19 Championship, il campionato europeo Under 19 che si sta svolgendo in Irlanda del Nord, è partita bene. L’Italia allenata da Bernardo Corradi, infatti, ha esordito con un 2-1 ai danni della Norvegia, vincendo in rimonta con i gol dell’interista Di Maggio e del milanista Zeroli, dopo l’iniziale vantaggio norvegese con la rete di Braut.

L’Italia, al comando del Girone A con tre punti, potrebbe già chiudere oggi il discorso qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, giocando contro i padroni di casa dell’Irlanda del Nord che, nella prima partita, non sono andati oltre un pareggio a reti inviolate contro i pari età dell’Ucraina.

Ricordiamo che le prime due nazionali di ogni girone, oltre a qualificarsi per le semifinali di questo europeo, si qualificheranno anche per il prossimo mondiale Under 20 che si terrà in Cile il prossimo anno. Le terze classificate di ogni girone, invece, si sfideranno in uno spareggio per determinare la quinta nazionale che parteciperà ai mondiali Under 20.

Per quanto concerne la situazione nel Girone B, invece, Francia e Spagna si trovano a 3 punti dopo aver battuto rispettivamente Turchia e Danimarca, entrambe con il risultato finale di 2-1.

Tornando a Italia-Irlanda del Nord, la partita si giocherà all’Inver Park di Larne e avrà inizio alle ore 20.

Gli azzurri dovrebbero scendere in campo con un 4-3-1-2 con Marin in porta, linea difensiva composta da Magni, Mané, Chiarodia e Bartesaghi, centrocampo con Mannini, Lipani e Ciammaglichella, Zeroli trequartista e Pafundi e Camarda coppia d’attacco.

Di seguito, tutti i dettagli per seguire in diretta la partita degli azzurrini.

Italia-Irlanda del Nord, Under 19, tv: dove vederla

Italia-Irlanda del Nord non andrà in onda in tv ma sarà ugualmente visibile su RaiPlay, precisamente sul canale RaiPlay Sport 2, a partire dalle ore 20 (il collegamento avrà inizio alle ore 19:50).

La telecronaca sarà a cura di Gianluigi Zamponi e Ubaldo Righetti.

Il match sarà replicato domani, venerdì 19 luglio, alle ore 14:10 su Rai Sport.