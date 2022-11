La fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 è già arrivata alla seconda giornata. Tornano in campo, quindi, la nazionale del paese ospitante, il Qatar, più il Galles, l’Iran, il Senegal, i Paesi Bassi, l’Ecuador, l’Inghilterra e gli Stati Uniti.

La giornata di ieri ha regalato le vittorie di Portogallo e Brasile, rispettivamente contro Ghana e Serbia, il pareggio a reti bianche tra Uruguay e Corea del Sud nel primo pomeriggio e la vittoria mattutina della Svizzera contro il Camerun.

Tutte le partite dei mondiali vanno in onda in esclusiva sulle reti Rai (Rai 1 e Rai 2) e sono visibili anche in streaming su RaiPlay. Per ulteriori informazioni, si può visitare anche il sito di Rai News.

A seguire, la programmazione nel dettaglio di oggi venerdì 25 novembre 2022.

Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi 21 novembre: programmazione tv

Alle ore 11, in diretta dallo Stadio Ahmad Bin, andrà in onda Galles-Iran, partita valevole per il Gruppo B. La telecronaca sarà a cura di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni. La partita andrà in onda su Rai 2, Rai 4K e RaiPlay. Il pre-partita, invece, avrà inizio alle ore 10:45, con Marco Lollobrigida in studio.

Alle ore 14, in diretta dallo Stadio Al Thumana, invece, andrà in onda Qatar-Senegal, partita valevole per il Gruppo A. La telecronaca sarà a cura di Stefano Bizzotto e Lele Adani. La partita andrà in onda su Rai 2, Rai 4K e RaiPlay. Il pre-partita avrà inizio alle ore 13:45, con Simona Rolandi e Claudio Marchisio in studio.

Alle ore 17, in diretta dallo Stadio Khalifa, invece, andrà in onda Paesi Bassi-Ecuador, partita valevole per il Gruppo A. La telecronaca sarà a cura di Luca De Capitani e Sebino Nela. La partita andrà in onda su Rai 2, Rai 4K e RaiPlay. Il pre-partita, invece, avrà inizio alle ore 16:40, con Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio in studio.

Alle ore 20, infine, in diretta dallo Stadio Al Bayt, andrà in onda Inghilterra-Stati Uniti, partita valevole per il Gruppo B. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. La partita andrà in onda su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay. Il pre-partita avrà inizio alle ore 19:45, con Alessandro Antinelli e Lele Adani in studio e le interviste a cura di Stefano Rizzato.

Mondiali Qatar 2022: gli altri programmi

Da ricordare, alle ore 22, leggermente in anticipo rispetto alle prime puntate (e con una durata minore), il consueto appuntamento con Il Circolo dei Mondiali, programma condotto da Alessandra De Stefano che vede la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli.

Alle ore 23, invece, andrà in onda BoboTV: Speciale Qatar, con Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.